勞斯萊斯│最高訂製Black Badge部門　推出全黑高級版Ghost車款

Rolls-Royce（勞斯萊斯）被稱為世界上最好的汽車，大家都會俗稱為富豪老闆車，一架車的價錢等於香港一個單位，所以大多都會配以司機，主要是老闆們的代步工具。不過自2016年開始，Rolls-Royce開出新分部Black Badge，所推出的車款以更高性能、更奢華見稱，當時官方也稱滿足想與眾不同的客戶群體非典型的需求，並且會照顧駕駛的樂趣，完全打破富豪老闆車一說。

Rolls-Royce全新Ghost Black Badge（圖片來源：Rolls-Royce）

其實Black Badge部門的成立，目的是針對年輕的客戶群，所以會提升車身的性能，加強駕駛體驗，而整個車型也會增加奢華元素，從而重新定義超豪華市場的全新空間。從2016年開始，Black Badge先後推出Cullinan Black Badge、Wraith Black Badge與Dawn Black Badge等車款。最近Black Badge以新款Ghost為基礎，推出全新Ghost Black Badge。

Black Badge決定採用一種強大顏色去表達品牌的另一個自我，許多藝術家、工程師與科學家也相信，它不止是一個顏色如此簡單，亦或者它根本不應該稱為顏色。 Rolls-Royce執行長Torsten Müller-Ötvös

Rolls-Royce執行長Torsten Müller-Ötvös表示為了尋找品牌的另一個自我，甚至是品牌的陰暗面，所以用上一種黑色物料。相信大家也知道Rolls-Royce已有4萬4千種顏色作選擇，同時也可為客戶訂制獨有色調，而Black Badge也一直有其招牌黑色，不過今次是比過往的黑色更黑，官方宣稱是量產車中所能運用最黑的車漆，被稱為車史上的「Darkest Black」。在未進入Oven Dried程序之前，就用上100lbs（45kg）漆料，再加上2層Clear Coat （透明涂層）後，再由4個工匠以手工拋光，單是上色過程就需用上5小時。

歡慶女神像與Pantheon格柵也經過鍍黑拋光工序。（圖片來源：Rolls-Royce）

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配上Turchese綠松石色的剎車卡鉗。（圖片來源：Rolls-Royce）

車身性能上升級，就配備6.75升V12 Twin -Turbo引擎，動力數據比原版多了29ps與50Nm，總輸出來到600PS（592hp）與900Nm，0-100只要4.7s，從1,700rpm開始就能產生900Nm。加上全新Exhaust System能擁有更加澎湃的聲浪。另外21吋Bespoke輪圈，每個輪圈內外2側都是用上22層Carbon FIiber組成，所以整個OLL輪圈共44層Carbon FIiber物料。車內用上大量Carbon FIiber與金屬纖維製成的菱形「Technical Carbon Veneer」，同時配以Turchese（綠松石）色系作主調。車內有一個Infinity無限Logo，是Black Badge車系的標誌，稱為Lemniscate，在前座的平模上也會出現，更是被850顆星星包圍。現時Rolls-Royce並未公佈售價，跟據過往價錢，相信比原版貴10至15%。