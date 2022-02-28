Bugatti超級跑車的20件事　在生產Veyron和Chiron之前出產過火車

大家都知道超跑Bugatti（布加迪）的基本背景，像是意大利人Ettore Bugatti在法國創立、限量500輛賣光光的Chiron凱龍超跑，還有標價牌上會有好幾個逗號。

這個深具歷史的超跑品牌，2021年被納入德國Porsche保時捷、克羅埃西亞Rimac合資成立的「Bugatti Rimac」，但保留原有的工廠及銷售通路，如今Bugatti正處於新時代的開始。

趁著這個機會讓我們跟你分享20件關於Bugatti的事情，看看你對Bugatti有多少了解。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. Bugatti曾經做過火車

講到Bugatti一定是想到超級跑車，如今品牌還有不少很實用的周邊產品，像是桌球桌、刮鬍刀。事實上，有更多的跨界表現，包括旗下傳奇賽車手如Albert Divo、Robert Benoist和Bartolomeo等人，也曾在法國空軍服役多年。最特別的是Bugatti在1930年代花時間研究過火車，在1933至1935年期間，有8輛搭載Bugatti-Royal引擎的火車交付給 ETAT 公司，雖沒有被廣泛使用，但它們仍然令人印象深刻。

2. Bugatti工廠測試引擎發生兩次大火

Bugatti在法國東北部的Molse創立，自 1909 年以來一直努力推動物理和引擎性能的極限，以追求速度。在1939年時，為了測試引擎而爆炸，引發了相當大的火災，據報導周邊地區也有被吞沒的危險。第二次還是因為引擎測試的原因。2001年測試第一台Veyron威龍的1,200匹引擎所產生的熱量，足以使工廠大樓面臨被燒焦的危險。

3. Bugatti贏得利曼24 小時耐力賽冠軍

品牌每次都會在測試賽道上炫耀自己的能耐，以前更是張狂，直接到賽道大場面用速度打臉別人。儘管已經有很長一段時間沒有參加任何重大比賽，但1920至1930年代確實是賽車界的生力軍，像是1929年贏得了第一場摩納哥大獎賽，還有拿下1937年、1939年利曼24小時耐力賽。

4. Bugatti推出過一款名為 EB 112 的轎車

意大利知名商人、Bugatti前任總裁Romano Artioli，在1980年代末讓品牌起死回生過一次，幾乎所有的努力和資源都用於開發突破性的超級跑車，在1998年被Volkswagen集團收購之前還生產過一款名為EB 112的轎車。Bugatti EB 112 只製造了三輛，其中一個進入市場，可以預期售價超過 100 萬美元。

5.「Veyron」是一位真正的賽車手

Veyron威龍不是廣告銷售亂取的一個聽起來很酷的名字，而是確有其人。法國賽車手Pierre Veyron在1932 年成為Bugatti的試駕員，1933至1953年間成為冠軍賽車手，獲得了很多勝利。其中包括為Bugatti贏得的幾場競賽，最著名的是 1939 年的利曼24 小時耐力賽，他與Jean-Pierre Wimille駕駛 57S 型賽車。

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6. Veyron太賠錢，每台成本約 600 萬美元

Volkswagen汽車的 Ferdinand Karl Piëch，也就是Porsche創始人Ferdinand Porsche 的外孫。他在 1990 年代後期購下Bugatti時，就很希望擁有一台 1,000 馬力的超級機器，這個夢想直到威龍在2005年正式推出時才真正實現。不過生產威龍 450 輛樣車的總成本約為16.2 億美元，其中大部分用於研發。即使以每輛車高達 300 萬美元的價格出售，還有一些特殊版本的威龍，也無助於彌補這些巨大的損失。

7. Veyron極速行駛只能持續 15 分鐘，成本超過42,000 美元

汽車只要油箱還有油就可以一直開，2005年問世的威龍極速達到407km/h，不過他的油箱只有26.4 加侖，這意味著每分鐘可以行駛6.7公里，腳踩著踏板12分鐘就會沒有油了。更殘酷的事實是，但是威龍的輪胎不會持久，在極速的速度運行廈大約只能撐15分鐘。在那之後，Bugatti需要將它們換成一套新的，據報導這將使你損失高達 42,000 美元。

8. Chiron短短五年內就售罄

超級跑車是獨一無二的，Bugatti尤其如此，品牌自 1998 年被 Volkswagen 集團收購以來，僅生產了Veyron和Chiron兩個系列生產車型，這兩款車型的產量都非常有限。在生產的 10 年裡，只生產了 450 輛Veyron威龍。令人驚訝的是，限量500輛的Chiron不過比450 輛Veyron多50輛，但從生產到出售花的時間，比威龍快了將近一半。

9. Michelin為Chiron 製造特殊輪胎

超跑在極速中最危險也是最受限制的因素是絕非引擎，而是運行的輪胎。對於 Chiron高達490km/h的衝刺，Michelin為之打造的Michelin Pilot Sport Cup 2輪胎，將堅固的金屬線編織到橡膠中，每個輪胎都經過 X 光檢查幫助發現任何缺陷，最後再上路進行高速測試。

10. 如果在更高的海拔測試，Chiron極速可能會再上調

為了打破極速紀錄，Bugatti Chiron最後達到490km/h，這可能還不是上限，因為試車手不得不鬆開油門才能安全進入即將到來的轉彎時。有趣的是，該次試車是在Volkswagen集團位於德國的Ehra-Lessien 測試跑道上完成的，因為它相對接近海平面。如果跟447km/h的科尼賽克Agera RS一樣在美國內華達州，由於海拔較高而導致的較低氣壓和密度，Chiron成績還會更驚人。

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11. 一輛Chiron內部有346萬公里碳纖維

Bugatti聲稱，如果將單個 Chiron 的所有碳纖維元素分解成單獨的股線並連接成一整條，則總長度達到3,460,250公里，這大約是地球到月球距離的 9 倍，或者足以環繞地球 86 圈。

12. Chiron觸媒轉化器的表面積約 25 個紐約

所有車輛都需要觸媒轉化器，從排氣系統中清除危險顆粒、減少有害廢氣。馬力1,500匹的Chiron 使用六個，如果將六個單元裡面的材料所有表面積相加，大概是69642坪，差不多是25 個紐約市街區。

13. Chiron 的高科技空調系統可以為整個公寓降溫

超跑就是要快速行駛，冷卻系統就相對重要。Chiron 的冷卻系統不僅需要阻止車輛的大型 W16引擎過熱，還需要確保駕駛感到舒適。為此，Bugatti打造了強大的空調快速達到所需的機艙溫度，並且盡可能的運轉安靜，有效範圍在24坪，大約是一間公寓的大小。

14. Chiron 剎車是3D列印的

高速的行駛要如何停止，當然是靠煞車才能停下來，Chiron使用的是八活塞鈦單體制動卡鉗，這是第一款使用3D列印生產的卡鉗，不僅比傳統的鋁製剎車器輕 40%，而且還是安裝在量產車上的最大、最強大的剎車卡鉗。

15. Bugatti第二代影響了「黑車」

Ettore Bugatti創辦人的兒子Jean Bugatti雖然也已經不在人世，但他的影響力持續發揮，最耀眼的就是黑車（La Voiture Noire）。這輛價值 1870 萬美元的超級跑車是基於有史以來最重要的Bugatti之一，傳說中的 57 SC Atlantic 型，底盤編號 57453，它是由 Jean 在 30 年代設計和駕駛的，在二戰開始後不久就消失了。如今，La Voiture Noire 車主的身份仍然是該品牌最引人入勝的謎團之一。

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16. 推出EB 110 的現代詮釋Centodieci

EB 110 於 1991 年問世，它是唯一一款在意大利製造的量產Bugatti，並創造了四項世界紀錄，包括最快的加速、最快的量產跑車、最快的汽油跑車和最快的量產冰上汽車。Bugatti向該時期致敬，2019年推出「Centodieci」，意大利文代表「110」的車款。Centodieci與傳統的現代Bugatti不同，延續EB110原始楔形，前部較低，後部較高，從車尾到前輪呈現俯衝姿勢，淚珠設計讓前部較高，後部逐漸變細。

17. Centodieci 的尾燈設計製造耗時六個月

Centodieci 上精美而複雜的尾燈是設計和開發過程中最長的部分，大約需要半年時間。根據工程師所言，挑戰在於創造一個實用且引人注目的3D立體效果。

18. Bugatti會在車速表上放鑽石

若是覺得價值數百萬美元的Bugatti既不貴也不稀有，品牌很樂意讓您勾選一個方框，在車速速度表置入一克拉鑽石，不過品牌不願意透露有多少客戶實際選擇了這個選項。硬要說，所有Bugatti Chiron凱龍星都標配鑽石，不過相當隱密，藏在汽車 Accuton 音響系統中的四個高音揚聲器之中，都用了鑽石膜以提供最佳的聽覺保真度。

19. 完成 Divo「Lady Bug」車漆花了兩年時間

Bugatti素來完全致力於設計、開發和製造過程的每一個環節，只要看看Divo "Lady Bug"上的油漆工作就知道。設計師花了兩年時間為汽車的外部設計了一種複雜的菱形圖案，以確保它看起來就像它的同名昆蟲—瓢蟲。這個過程非常耗時，以至於團隊一度幾乎放棄了。幸運的是，他們堅持了下來，讓Divos限量40輛的其中之一更顯出類拔萃。

20. 設計專家認為 Bolide 是世界上最漂亮的超級跑車

Bugatti不僅製造了幾輛有史以來最快的量產車，還得到了最好看的汽車的稱號。品牌為了在賽道上測試旗下 8.0 升 W16 四渦輪增壓汽油引擎的極限，製造了實驗用車型Bolide。221年秋天，在巴黎舉行的第 36 屆國際汽車節上，一個由一流的汽車設計師組成的小組將僅限賽道的 Bolide 評為世界上最漂亮的超級跑車。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：法國超跑Bugatti布加迪20件你不知道的事】