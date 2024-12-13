奢華酒店早餐新趨勢　喝香檳配牛排或吃精緻點心　處處充滿儀式感

還記得入住蘇州某家酒店，朋友推薦Miss一定要試試早餐。

第二天果然被震驚，沒想到一大早就開啓了喝着起泡酒配現烤牛排的日子。讓Miss感嘆現在酒店早餐太捲了。

一大早就開啓了喝着起泡酒配現烤牛排的日子。（外灘提供）

中國的奢牌酒店在早餐上，近年來其實捲出了很多新趨勢：厚厚的零點菜單、早餐就開始提供香檳、把各種本地特色早點搬上餐桌⋯⋯

可以説，奢華酒店們正在讓早餐也重新變成住酒店的「重要角色」，不再是千篇一律、可有可無或是隨便對付一口，而是讓吃早餐也有驚喜有儀式感，讓住客心甘情願地早起吃早餐。

Part 01：早餐喝香檳 是加分項嗎？

早餐喝香檳（外灘提供）

國內的奢華酒店捲早餐最近開闢的新賽道是——提供酒精。

近幾年，奢華酒店早餐的酒精含量明顯提升。儘管「早酒文化」在中國不太流行，但是早餐喝酒在海外的酒店裏並不罕見。

而國內愈來愈多的奢華酒店也在早餐時刻引進酒精，其中最具代表性的當屬悦榕莊。

中國所有的悦榕莊都在早餐時段提供起泡酒免費暢飲，或是提供含酒精的特調飲品。

早餐時段提供起泡酒免費暢飲（外灘提供）

Miss每次入住悦榕莊，在吃早飯的時候總是少不了要喝上一兩杯，通過酒精的微醺，可以進一步提升度假的慵懶與鬆弛感，也與悦榕莊一直提倡的「養修」和「療愈」的理念不謀而合。

Miss也有許多朋友對一般的酒店早餐並無感覺，但是一聽説早餐有酒喝，就能夠早起去嘗試一番，大有要「喝回房價」的氣勢，對於這些酒精愛好者來説，早餐提供酒絕對是加分項。

（外灘提供）

當然，也不僅僅是度假村和「早酒」適配，國內越來越多的城市奢牌也開始在早餐時分提供免費的酒精，蘇州四季酒店就是其中之一。

奢牌提供早餐的時間本就要長一些，再加上提供酒精，真有一種把早餐吃出Brunch的感覺。

而提供酒精對於酒店的早餐來説無疑是提升了不小的成本，也只有奢華酒店能夠負擔得起。

早餐提供香檳酒水，彷彿已經變成了奢華酒店差異化的例證，讓喜歡打卡的人拍照更有儀式感，也讓酒精愛好者早起就能獲得愉悦心情。

Part 02：零點菜單 讓吃早餐也充滿儀式感

讓吃早餐也充滿儀式感（外灘提供）

在用提供酒精同步提升早餐的格調和價格的同時，國內奢牌酒店還開始提高「零點」餐食的佔比。

和絕大多數僅提供基本餐食以及更追求效率的商務型普通五星級酒店不同的是，奢華酒店一直對於早餐出品的精緻度和新鮮度有着很高的要求。

而零點菜單的現點現做，從食物的精緻程度上來説顯然是要高於傳統的「自助餐枱」的。

+ 5

奢牌的早餐大多都有零點菜單的部分，例如半島酒店更是一直推崇全零點的套餐模式，看到服務生端着擺盤精緻的早餐餐點上到桌前，真是讓吃早餐也充滿了儀式感。

國內越來越多的奢牌則是在自助早餐的基礎上增加了許多零點的選擇。在杭州西子湖四季，可以在零點菜單上選擇各式各樣現蒸現做的中式點心，而這些手工點心也都來自金沙廳的出品。

而且各個種類的蛋料理也都會出現在早餐的零點菜單上，從班尼蛋、煎蛋、炒蛋到Omelette可謂應有盡有，菜單上還會詳細備註這些蛋料理的各種配料，讓人在下單的時候能夠更好地選擇。

Miss上次住海鷗麗晶的時候，還看到了滿滿一頁的中式零點菜單。出品的份量都剛剛好，做得也很精緻，有擺盤顏值也高。無論是上海本地的鍋貼、小籠包還是粵式點心裏的蝦餃，水準都十分不俗。

和國人面對「自助大餐」的情形一樣，現在奢牌的住客或許早就對千篇一律的自助早餐而興致乏乏。

和以前想要琳琅滿目、吃的豐富的消費者不同，現在的人對於早餐更追求的是吃的好、吃的健康、吃的精緻，最好能再來點驚喜。

而零點早餐恰恰可以符合這些特點，小份量的出品更能保證品控，精緻擺盤也更有儀式感，甚至主廚也能時不時地創造驚喜——派送食物。

隨機派送的食物都花樣繁多，有獨具特色的菠蘿包，也有堪比西式正餐的小份牛扒，但無論派送的是什麼，都藏着主廚想要為創造驚喜，讓早餐更具儀式感的小心思。

零點早餐也更能讓人印象深刻，Miss入住長沙柏悦的時候，每天零點的奶昔都不一樣，但都很好喝，讓人念念不忘。而在杭州柏悦，Miss曾經在秋冬季的時候零點過菜單上的「桂圓紅棗茶」，帶有甘甜和果香的茶湯暖到心裏的同時，也讓Miss很想打包一杯帶回房間裏慢慢喝。

對於酒店來説，其實零點早餐比起自助模式能夠更好地控制成本，減少食材不必要的浪費以及損耗，畢竟現切的水果、鮮榨的果汁遠比那些裝在冰塊托盤上和果汁壺裏的更新鮮也更有營養。

早餐變成「正餐」，説不定也是流行的趨勢。（外灘提供）

當然，這部分成本就可以更好地投入到早餐菜品和高級食材的打磨中去，例如前文提到的提供酒精，以及在奢華酒店的早餐可以見到的龍蝦、牛排等高級食材。

對於已經捲得不行的早餐賽道來説（甚至有很多酒店提出了早餐24小時的概念），接下來讓早餐變成「正餐」，説不定也是流行的趨勢。

Part 03：把城市的煙火氣 搬到酒店早餐桌

把城市的煙火氣，搬到酒店早餐桌（外灘提供）

早餐的最後一個趨勢是本地化。近乎所有的酒店都會希望自己的餐飲能夠更具本地特色，而早餐無疑是一個極好的窗口。

想要有更多本地特色的奢牌酒店們，也將早餐的中式餐點不侷限於「老幾樣」：麵條、餛飩、小籠包。

早餐本地化（外灘提供）

上海的鏞舍一直是早餐本地化的代表，除了上海本地特色的小籠包之外，還能品嚐到四川風味的擔擔麵、改良過的香茅豬肉蝦仁餛飩，還有上海本地的生煎包、精心製作的皮蛋瘦肉粥和蝦餃等等。

零點菜單模式（外灘提供）

加上鏞捨本身零點菜單模式的精緻出品，也難怪被那麼多酒店控奉為上海酒店早餐的頭牌。

在廈門安達仕酒店，可以品嚐到福建本地特色的沙茶麵、麵線糊；在南京河西安達仕則是能吃到南京本地的金陵大肉包、皮肚面和鴨血粉絲湯。

早餐主打本地化和鄰間風味（外灘提供）

杭州上城英迪格的早餐也主打一個本地化和鄰間風味，復刻了杭州本地的鍋貼、葱油拌麵，片兒川，還將本地糕點「定勝糕」、「葱包燴」也搬上了早餐的餐枱。

杭州法雲安縵則更是另闢蹊徑，在早餐時段提供桂花藕粉和創新的龍井華夫餅。Miss上回去住麗江大研安縵的時候，就在早餐時段感受了一場雲南的食材盛宴——菌菇米線、餌塊、乾巴菌拌麵等等。

各式粉麵（外灘提供）

在長沙柏悦，早餐則是能夠直接嗦上一碗熱氣騰騰的長沙米粉，用鮮爽的辣度感受長沙這座城市的活力。

廣式點心（外灘提供）

在東莞迎賓館，更是能夠品嚐到現做的廣式早茶，由Miss的廣東朋友認證，相當地道。

港式奶茶（外灘提供）

最讓Miss印象深刻的早餐本地化發生在前不久入住的香港麗晶，第二天早餐剛一落座，就有服務生詢問要不要喝港式奶茶，炎熱的夏天在早晨就能喝上冰奶茶真是太愜意。

而且喝完一杯之後，服務生還會貼心地詢問要不要續杯。在別的地方早餐都是續杯茶或咖啡，而在香港麗晶則是續杯奶茶，真是太有本地特色。

各到早餐都以本地化作招徠（外灘提供）

早餐的本地化，實際上是從味覺層面探索本地和城市的絕佳機會，更是用這些獨具風味和特色的食物，迅速拉近住客和這座城市、這個目的地的距離。

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