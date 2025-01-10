杜拜第5代住宅強勢出爐　家家戶戶有花園無邊泳池　只售這個價錢

家家泳池！戶戶花園！朋友們，歡迎來到杜拜「第五代住宅」Cavalli Couture！

有句講句，我連第一二三四代住宅都還沒搞明白，別人已經既見未來了。

臨著杜拜水運河，一整棟大樓就70戶，最小一戶400㎡，最大一戶800㎡。

好傢伙，廁所比我家都大，這就是杜拜富哥富姐的生活嗎！

臨著杜拜水運河（日本設計小站提供）

在這座2025年5月就進入交付期的高級住宅中，你可以放眼眺望杜拜運河的美麗夕陽，也可以回首眺望杜拜哈利法塔。

說的誇張點，別人用腳city walk，你用眼睛就行了。

回首眺望杜拜哈利法塔（日本設計小站提供）

同時，整座大樓距離杜拜機場僅15分鐘車程，非常適合行程密集的商界大佬，他們可以把這裏作為臨時中轉和休息的居所。

至於你可能擔心機場噪音？請放心，沒有這個問題。

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每一組套房，都擁有一個甚至數個24小時循環供水的控溫無邊泳池，同時分割出獨立的小型花園與聚會場。

如果你喜歡，也可以選擇將數個泳池連成一片的設計，實現隨地大小遊。

除此之外，大樓還設有全套SPA+休閒+水療的水療中心，讓你變著法的遊。

空間內部款式多樣，套房擁有3-5個卧室，讓你可以邀請親朋好友一起來遊⋯⋯以及烤肉聚會享受各種生活。

樓如其名，整套住宅的設計出自意大利奢華教父Roberto Cavalli之手。如果你曾關注過意大利米蘭設計周，對他的名字應該不會陌生。

他的設計橫跨多個領域，包括時裝、珠寶、建築以及室內家居，風格多變、繁複、富有侵略性。

所以，你可以在Cavalli Couture的樣板套房中看到非常清晰的極富有他個人特色的野獸紋樣及繁複的顏色組合。

流線、曲度、每一種奢華的陳設在Roberto Cavalli手中，散發出強烈的生命力與征服性。

目前報價也有了，套房的最低起價為2100萬阿聯酋迪拉姆，約合人民幣4100多萬。

咦？看起來似乎還有點性價比⋯⋯今天晚上我躺在枕頭上多想幾次它的名字，就可以擁有了！

夢裏什麼都有（日本設計小站提供）

以上皆是說笑，但是難保關注我們的真有大佬想要入手呢⋯⋯請帶上我。

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另外，關於大家可能會有興趣的數代住宅，日站君也給大家稍微展開一下。

在中國，現代設計中的第一代住宅，多指老筒子樓（也有人認為茅草房和磚瓦房為第一代，我們將它們劃為非現代），多建造於2000年之前，它缺少電梯、一般無地下車庫、物業較為混亂。

第一代住宅（日本設計小站提供）

第二代住宅，較第一代從功能設計和戶型設計上更為先進，大多配置了地下停車庫，外立面偏西式更多，多數建造於2000-2010年。

第二代住宅（日本設計小站提供）

第三代住宅，擁有更加現代的功能設計以及相對完善的物業服務，目前很多開發商開發的樓盤都屬於第三代住宅，它們多建於2010-2020年。

第三代住宅（日本設計小站提供）

第四代住宅，則注重建築與自然人文的統一，在中國有很多實驗性項目，而在海外目前已經開始逐漸流行起來。

第四代住宅（日本設計小站提供）

而杜拜這次的建築，以圍繞人居、自然、水生生態、服務等多個綜合特性成為第五代住宅，代表了建築設計的又一次升級與嘗試。

那麼，不知道你現在居住在第幾代住宅之中呢？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】