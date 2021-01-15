【Leica】最新機種SL2-S以快門速度為傲　極大感光度為街拍首選

向來崇尚攝影哲學「Decisive Moment」的Leica又有新作推出，對於這個來自德國的著名牌子大家一定不會感到陌生，或者大家未必是攝影師，但都會想捕捉生命中美好的一刻，因而愛上街拍，而說到街拍用相機，要夠輕巧低調，拍出來的相片又要有質感，於是乎恍如與Leica這個名字打上等號。

SL2-S（圖片來源：Leica）

Leica最近推出新作「SL2-S」，是為SL2的續作，至於「S」則是代表速度，指的當然是捕捉Decisive Moment最重要的快門速度。為了追求出色成像性能的用家，此作配備了2,400萬像素的全新BSI CMOS 感光元件，同時具有照片與影片兩種單獨的拍攝模式，雖然前作有著4,700萬像素，但較低的分辨率換來的就是快門速度增加，而且用上多重拍攝模式就可以將八張照片組合為一張9,600萬像素的作品。 SL2-S具有極高的運行速度，可在全分辨率下實現高達每秒25幀的連拍速率，以及每秒9張DNG格式的連拍記錄，至於影片方面則可實現無長度限制的10bit 4K錄製。

SL2-S（圖片來源：Leica）

此外， SL2-S還擁有最高達ISO 100,000的感光度，作為品牌首次採用背照式CMOS感光元件的作品，比起前作有著更大的ISO範圍，搭配快速自動對焦功能及機內成像穩定性，可以在任意光線下拍出心目中想要的作品，尤其體現在色彩控制之上。

SL2-S（圖片來源：Leica）

SL2-S的設計，除了適合熱衷於在城市中穿梭捕捉日常動人一刻的攝影師，也照顧到愛拍片的朋友，SL2-S採用Leica L-LOG伽馬曲線，可拍攝10bit 4:2:2規格、幀數高達60fps的影片。更重要的是，沒有對影片設置拍攝時限，拍攝長度只受限於儲存容量，非常貼心方便的設計。而且該系列系統固件的不斷更新，在將來，此作將會支持10bit、高達4K/60p錄製的高效HEVC視頻壓縮標準，意味著影片可以拆分為多個時長1分鐘的部分，大大減低了數據丟失的風險，而且不久之後還會增加內置波形顯示器和自動跟踪對焦等功能，令人拭目以待。SL2-S已經推出市面，建議零售價為$38,800，比起前作便宜不少，靈活性卻更高。

SL2-S（圖片來源：Leica）

SL2-S的攝影測試作品：