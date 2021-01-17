石化Pokémon創作者Daniel Arsham原是色盲　新作延續未來古典風

Daniel Arsham是為近年炙手可熱的藝術家，如果大家還未回想得起他是誰，一定都認得出他在不久之前跟Uniqlo合作推出的「Daniel Arsham x Pokémon x Uniqlo UT」三方聯乘Tee，當中的石化Pokémon設計前衛，其實卻是Daniel Arsham最突出的風格。他最近於紐約舉行展覽，正好回顧看看這位藝術大師是怎樣成名的。

Daniel Arsham（圖片來源：Uniqlo UT）

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首先了解Daniel Arsham的創作風格，他的雕塑猶如建築一樣，但石化、侵蝕的元素卻在瓦解建築，達致一種破壞美。這個概念是來自他曾經的家被颱風摧毀，令他覺得一切都能夠被破壞，所有東西都留不住，結果就不如由自己以溫和的方式去進行破壞。至於石化方面，就要回顧他曾經的「考古系列」，在幻想一些我們生活上的東西如果留到千萬年之後會是甚麼模樣，它們的材質將會瓦解剝落，產生一種時間上的違和感。

《Pink Crystalized Charizard Card》（圖片來源：IG/danielarsham）

直到去年，Daniel創作出《Pink Crystalized Charizard Card》，是將Pokémon卡牌融入他的蝕刻美學，近年Pokémon卡屢創拍賣高價，Daniel的作品也是炙手可熱的。至於最近在紐約Perrotin的展覽名為「Time Dilation」，同樣帶來人氣Pokémon雕塑，以外的還有絕少曝光的畫作和古典「考古雕塑」。

「Time Dilation」展品（圖片來源：IG/danielarsham）

各位感興趣的就是Daniel Arsham是從何時開始成名的？早在2005年，他於巴黎一個展覽創作的雕塑吸引到當時Dior Homme創意總監，就邀請Daniel為品牌於洛杉磯、巴黎、 米蘭、紐約等店進行櫥窗設計。自此之後，Daniel就開展了自家的工作室「Snarkitecture」，為了做到建築方面的工作，他還找來建築系的大學同學來幫忙，之後就陸續與各大品牌如Louis Vuitton、Calvin Klein等合作。

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最後，雖然Daniel的作品以建築、雕塑為主題，有時也會有顏色的，《Pink Crystalized Charizard Card》就是一個好例子，但原來最初的作品都是沒有顏色的，正正因為他是色盲，直到2016年他的一位朋友介紹一款「有色眼鏡」給他，這是一副可以讓色盲患者都見得到顏色的特殊眼鏡，自此之後他的作品才開始出現顏色。縱使是因為色盲所以他才會選擇建築這種結構比起顏色更重要的風格，但直到他掌握到顏色他亦繼續發展下去，而且他依然認為沒有顏色可能更為純淨。