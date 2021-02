【建築】杜拜奇特任性「衣夾塔」　奢華國度中的巨型貼地藝術品

杜拜是一個奢侈的國家,沒有人會不同意吧。那裡揮金如土,就連建築物也可以任性起來,Hydropolis水下酒店、月亮塔、七星級帆船酒店、棕櫚島、哈利法塔⋯⋯數不盡的創意建築,世界上最奇特的高樓大廈都能在此找到。它們從外型上就盡現奢華,哪個女孩子不想在「鑽戒酒店」過一晚?然而,即將就有一個奇特就奇特、但非常貼地的「平民」外表建築要展現在大家的眼前。

圖片來源:Clothespin Tower

由以色列藝術家Zygo設計的「衣夾塔」Clothespin Tower,相信沒有人會不認得這是甚麼⋯⋯或者離地的高官、從不做家務的達官貴人就難說了。正因為如此,除了是拔地170米高的藝術雕塑盡現奢華任性之外,從設計的初心以至是外型都非常親切貼地。別以為只因外型酷似衣夾(還要是木質非常易壞的那種)就被戲稱為衣夾塔,其實這卻是它的官方名字。

圖片來源:Clothespin Tower

衣夾的設計是二合為一,兩塊木片由一條鐵線緊緊牢著而成,正是Zygo最想表達的意念:互補的兩半,猶如腦海中的兩個靈魂聚在一起形成一個完美的結合。它將成為杜拜天際線的一部分,象徵21世紀的愛,和平與希望,這一份具有高度情感意義的深刻哲學概念,還寄望了以色列與阿聯酋未來的關係。

圖片來源:Clothespin Tower

這特殊的概念與實用性,可以使人們更容易接觸到藝術,為當地人民帶來新的情感體驗,目前的計劃是想將50層的建築分為兩半,一邊作為豪華酒店提供1,200間客房,另一邊除了作為商業同途,亦會提供300套高級公寓,還設有10,000平方米的購物中心,當中包含著當代藝術畫廊、高級餐廳、健身中心和豪華水療中心。

圖片來源:Clothespin Tower

Zygo對這件任性的藝術建築留下寄語:「If I Create From The Heart, Nearly Everything Works; If From The Head, Almost Nothing」,只要有心做,沒有事是不可能的。