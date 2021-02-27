J.Lo為８個身體部位投保　其中一部位保險金額夠買近千輛林寶堅尼

「哇！珍妮佛羅培茲！」相信洗了不少人的腦，這51歲的拉丁天后Jennifer Lopez曾經入選荷里活十大片酬女星、福布斯最富有的女星頭十。身為歌星、演員、開設自己的品牌，既有服裝品牌J.Lo by Jennifer，香水品牌Glow by J.Lo更勝一籌。最近其龍鳳胎子女Emma及Max 13歲生日，原來他們出世的時候也為Jennifer帶來可觀收入！

當年一張龍鳳胎照賣出600萬美元（網上圖片）

這對龍鳳胎當年是透過人工受孕的方式生下的，剛出生J.Lo將其照片獨家賣給雜誌《People》，價值600萬美元。在住所方面J.Lo亦豪華過人，與現任未婚夫於上年入手了位於佛羅里達州的14,762呎豪華大宅，價值約1.3億港元，據說大宅位於一座名人小島之上，島上盡是超級富豪、世界名人等。大宅有10間睡房、12間浴室、圖書館、酒窖等，裝修氣派十足。

不過要數到這位天后最值錢的，可算是她投入巨額保險的身體了，她身上8個部位都有投保。J.Lo曾11度入選《People》的全球美人榜，獲得過榜首。而她最迷人的位置相信是其「美臀」，所以投保金額達3.5億美元，胸部2億美元、頭髮5,000萬美元，至於最高的卻是雙腿投保了10億美元，據說比起Madonna的胸部、Taylor Swift的雙腿還要高。如果J.Lo的雙腿出了甚麼意外，保險金額夠買近千輛林寶堅尼了。

圖片來源：IG/jlo

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不少名人明星、運動員都會為生財工具的身體買保險，開創先河的是黑白片默劇年代的演員Ben Turpin，他以鬥雞眼而聞名，因為他害怕有一天無法再做出鬥雞眼而失去了最大的特色，於是就幫自己買下保額達25,000美元的保險，當時由Lloyd's of London承保。

《Marry Me》劇照（圖片來源：IMDB）

J.Lo縱橫影壇樂壇多年，本來今年亦有新作品浪漫愛情電影《Marry Me》，其配樂也出自J.Lo之手，原來這個故事部分內容是參照J.Lo真實生活而設計的，雖然上映日期因疫情推遲，也值得期待！