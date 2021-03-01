狂舞派的十年　黃修平：拍電影性價比極低　文化人創作者付出極大

《狂舞派3》藉著電影院重開而上映，掀起觀眾熱血、無奈、感動之情。第一集與今集之間差不多一個十年，有些事當年我們可能聽過，今天入場的觀眾卻有相當年青的一輩，他們可能不知道，今回繼續邀請黃修平導演跟大家分享狂舞派的十年，以及電影中的一些訊息。

黃修平導演（攝影：黃寶瑩）

在十年前《狂舞派》還未出現，最初的舞者會在尖沙咀文化中心外邊的一塊空地練習、Battle，後來這「聖地」卻被不斷淋濕、管理員屢次阻止他們跳舞，最後一眾舞者由街頭走入工廠，已是一個悲哀。再看今集，連工廠這個容身之地也被逼走。無獨有偶，《狂舞派》的靈感起源——PolyU便利店外的空地，也是一個街舞聖地，遭受同樣命運。

「打壓自由的原因總是存在，是否真的無可避免？」（攝影：黃寶瑩）

這個故事就由導演再重溫：「大約在2008年，當時有機會可以拍下一套戲，由於我們沒有辦公室，經常與監製陳心遙到處坐街談公事。那時我一直在PolyU兼職教書，於是有一次就在學校約見，遇到有不少人在便利店外這塊『聖地』跳舞，不只是學校Dance Society的成員，也有來自五湖四海甚至外國舞者都會到來。後來知道的故事就是：因為Dance Society被打壓所以沒有『So房』，他們就發揮街舞精神在此練習，也是生命力的表現。不過當年就曾被禁過，我親眼見到一個我認為很針對性的警示牌：一個打上交叉的B-Boy剪影。直到後來《狂1》出現，我們到處謝票時也會講及這個故事，因為正是電影的靈感來源，可能這對於校方而言也是一個好的形象，還記得在1,000萬票房那天，PolyU學生會就爭取到重開這聖地可以跳舞，可惜好景不常，直到2018年準備開拍新作時，我在選角時就從來自PolyU的舞者得知那裡又被禁了，後來連聯校跳舞比賽亦不復存在，我只覺得打壓自由的原因總是存在，是否真的無可避免？大學有不少與公眾共生的例子，以前有人教太極班，《狂1》的太極元素也是從此而來的，有不少人在內攝影、甚至Cosplay等，可惜相信已經難以重拾這光景了。我只希望如果有機會有一些方法可以『吊著鹽水』地做下去。」

「其實人非草木，爭執是一定存在，要思考的是爭執會否大到無朋友做」（攝影：黃寶瑩）

在《狂1》Baby John飾演的阿良原是備受討好的角色，可惜來到今集卻成為反派，戲中一幕，他為財團老闆擋雞蛋，及後被渲染為立功，但他的角色本設計得別具人性，擋雞蛋的行為其實是否只是他的人性所在？正如他會幫助執紙皮婆婆，由心出發做事是否也要考慮？「由於社會的上層出現問題，下層的壓力太大，自然會有很多不同的意見、衝突，甚至割席，愈演愈烈。社會給予的空間太少，下層又不能找到屬於自己的空間，變成自己批鬥自己。其實人非草木，爭執是一定存在，要思考的是爭執會否大到無朋友做，可不可以做到和而不同呢。」

（攝影：黃寶瑩）

戲中阿良也有想過，藉著放大自己的力量去幫助到更多的人，結果還是不符期望，到底他是否懷有一顆赤子之心？這種想法又是否現實？「從表面來看阿良這個角色都是反派，但現實上很多我們指罵為混蛋的人真的是大奸大惡嗎？現實上好多人想左右逢源，想從狹縫中爭取到一些利益但到頭來都失敗，很多這些的例子，也有很多人以為自己是這樣的，在我看來並不赤子。或者最核心的想法是赤子，卻混雜了很多雜質，我對此並無批判的。」

（攝影：黃寶瑩）

上回 都說過，在香港拍電影殊不容易，《狂舞派》之所以動人，也因為某程度上夠真實，例如戲中見證到一眾藝術創作者如何在生活中苦苦追求創作的養分，對於導演而言創作最奢侈的是還是自由與時間：「聽過不少電影人說笑道，如果我們用花在拍電影的精力去炒股票，很可能發大達吧！拍電影是性價比極低的工作，真的要算起來可能連最低工資都達不到。如果想在人生入面成就一些事，我們無時無刻的思考都會與作品有關，這是最奢侈的。我並非完全與賺錢的話題和事絕緣，我也相信很多人在社會上都被輕視了，其實他們都有相對心血的付出，正因如此這才是這部戲感動到人之處，不只是戲中的工廈人，我亦收到很多人跟我說在戲中看到自己。」

狂舞派3劇照

最後，無疑香港有著重重壓力，問及導演如何從中放鬆，他指出一件渴望已久的事，終於在疫情期間實現了：「說到放鬆，我對而言一定是禪修、行山。但在疫症期間亦有一件事是令我別具感受亦非常解壓的，就是砌模型。我小時候曾經十分醉心於此，曾幾何時日日追著，但長大放低了之後卻沒有任何一件東西留下，這是最遺撼的。所以早前我決心放下電影，一砌之下一發不可收拾，期間的過程是很平靜的，因為判斷非常清晰，又知道總有做得到的時候，有很多創意、方法去達成更符合自己想成就的模樣。最重要的是，這件作品只需要滿足自己，自己覺得開心就足夠。」