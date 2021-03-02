世界注目「紅海項目」下年登場　著名設計團隊打造超豪華旅遊勝地

疫情持續已久，不知道大家對於旅遊的熱情還有沒有減卻？或者早已排定今年甚至是下年的旅程吧！有留意開股市的朋友，郵輪股也是近來值得關注的一項，而且早前就有消息指出各大郵輪公司的2021年船票已經預約爆滿，看來世界各地熱衷於旅遊的人士都對抗疫成功充滿信心！那麼，就要來看看即將開展的世界注目計劃「紅海項目」。

圖片來源：Foster + Partners/The Red Sea Project

紅海項目是紅海開發公司目標將沙特阿拉伯打造成豪華旅遊勝地的龐大發展計劃，以舒拉伊拉島作為主要中心島嶼，紅海開發公司的董事長亦是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼。該計劃由Foster + Partners建築事務所設計，以這國際聞名的團隊操刀，就知道項目一定會吸引眼球，而且這一次的計劃更是以保護島上的原始自然環境為主旨，主要考慮島上的生物多樣性，美化環境與旅遊合而為一，最近就釋出「珊瑚花」的設計概念。

圖片來源：Foster + Partners/The Red Sea Project

珊瑚花是源於沙特阿拉伯獨有動植物的設計靈感，計劃覆蓋島上11家酒店的設計，以最大程度展現島上自然美景，強調開闊的空間，藉此讓遊客可以完全融入自然景觀之中。這11家酒店將會由全球知名的酒店品牌所經營，而且島上都不會出現高層建築物，所以保證到壯麗的自然風景都能夠飽覽。當酒店都融入到大自然之中，不禁令人遐想剛到埗時找酒店的路上都會成為一趟難忘的冒險旅程。

紅海項目度假村：

圖片來源：Foster + Partners/The Red Sea Project

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況且要保護島上的自然資源，環保的功夫一定要做足。項目目標在2040年實現三成的淨環保效益。當中將會以可再生能源為動力達致全天候供能，正在建造世界上最大的電池存儲以及冷卻系統。此外除了島上的規劃也包括到海洋區域，項目覆蓋的島嶼中75％將保持不變，只有22座島嶼會被開發，一開始提到的舒拉伊拉島就會成為開發的中心。

別以為如此令人震撼的龐大項目要到很久遠的未來才能光臨，的確，整個項目預計會在2030年完工，屆時22個島嶼共6個內陸度假村、50家酒店，將會提供8,000個酒店客房以及1,300個住宅，但預計最早在下年底，國際機場和首4家酒店將會率先落成，已經可以迎接首批遊客，所以現在已經可以開始留意進度、計劃行程，畢竟如此吸引的豪華旅遊勝地已經被無數的旅遊愛好者虎視眈眈吧！

沙特阿拉伯紅海國際機場：

圖片來源：Foster + Partners/The Red Sea Project