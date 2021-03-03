【展覽】新媒體藝術探討記憶　經歷千年會否因科技介入而消亡？

自從踏入21世紀，本來一切予我們而言理所當然的，例如書寫、面談等等習以為常的習慣，都變得奢侈，大家又有幾多時間會執起筆來？在藝術方面，以媒體為思考命題、主張互動、概念最為重要的「新媒體藝術」（New Media Art），也不再新。然而，即使種種的媒體形式轉變，往往內裡的哲學思考也是異曲同工的。最近本地著名新媒體藝術家張瀚謙（Chris Cheung）的個展《未境之歷》，就從幾種來自東方美學的元素去展開思考，水墨、書法與賞石等，自古以來幻化於詩書畫意之中的記憶，經歷千年之後會否因科技的介入而消亡？

圖片來源：張瀚謙／《未境之歷》

《封筆－墨池記》

「無之而非書，無之而非山水」—— 張潮《幽夢影》選錄於無字句處讀書、於無山水處看風景；美學不分高下、凡事以念融會。

以前，我們覺得藝術之所以玄幻，是因為它是藏在人心之中的，文本的記載只能意會，再從心裡萌芽成長，用自己的方法再現。來到人工智能時代，數據變成記憶的載體，縱使記憶因此而變得準確無誤，卻也可能因此而失去人性與想像的可能性。展覽中其中一件作品《封筆－墨池記》探討書法，作品蒐集了古代各朝代書法名家，包括王羲之、董其昌、饒介、蘇軾、黃山谷、王守仁等人的書法數據，以人工智能生成對抗網絡的概念，強調深度學習的過程演化，把名家的筆墨與風格糅合在作品中重現於世。書法向來能夠表現出個人獨特的情感。如果用人工智能去把書者的書法風格不斷進化，文字又會變成怎樣？作品亦能讓觀眾親筆題字，紀錄他們的手寫筆跡，每次新收集的文字會在瞬間漾開，墨水在墨池中浮沉，最後消失於墨黑池水當中。

圖片來源：張瀚謙／《未境之歷》

《石頭紀》

「無才可去補蒼天，枉入紅塵若許年；此是身前身後事，倩誰記去作奇傳？」—— 曹雪芹《頑石偈》

歷史可以是書本，可以是記憶，但這只限於人類時代。對於地球而言的歷史書就是石頭，從地質可以鑑定年份，從化石可以透視古生命。作品《石頭紀》同樣使用以人工智能生成對抗網絡的概念，學習古代水墨畫在歷史中的演化，石頭是水墨畫中重要的元素，對古人而言石頭也恍如有靈性，可參照《紅樓夢》開篇那個關於女媧補天的神話裡被遺忘的飛來石。石頭通了靈性，「物我」合一，成了記憶載體，地球上所發生的種種事情都代為編年。作品以傳統碑刻和青銅器拓技法去呈現古典賞石全形拓的樣貌，也利用三維掃描及疊影攝影測量，去精確地數碼化九顆特別挑選的拙石，在呈現機械學習的過程當中，古代水墨畫成為了石頭表面的形態轉變，而每一顆拙石各自代表一個年代的演變。

圖片來源：張瀚謙／《未境之歷》

《墨潮－易象》

生命可以是一個零玩家遊戲，命運亦能以易學推算；存活或死亡、周而復始。

「道」 是萬物運行的規律，《易經》的六十四卦蘊藏無窮的玄機，甚至可以易學推算占卜扶乩，解釋萬物之變化、存活或死亡，說起來是否感覺與電子遊戲十分相似？遊戲中的一切都是數學運算，遊戲中的怪物生成、演化都是演算出來，如果「道」就是這條公式，將生命比喻為遊戲又可行？原來早在1970年，英國數學家John Horton Conway就發明了細胞自動機，以簡單五個規則去模擬生命繁殖。《墨潮－易象》以數控溫變墨水作為媒介，常見用於鈔票防偽印刷上的熱感油墨會隨溫度變化而變色，影像連接發熱裝置，裝置按照「生命遊戲」的規則，以八八六十四個不同的組合通過熱感顯影出虛實結合扶乩卦象。

圖片來源：張瀚謙／《未境之歷》

除了以上三件作品，還有《墨潮－白駒》、《燼忘錄》，前者思考人與精神的共存狀態，有形轉化為無形的虛實相生之妙境；後者參照反烏托邦小說《華氏451》，帶出在受壓制與受洗腦的未來社會中重複著歷史般焚書，但縱使肉身、事物皆可盡燒，信念卻不滅，而且燒過，也會留下痕跡讓人悼念。展覽的作品穿梭古今，由抽象的人文記憶對應現實事物，再以今天的科技展現其藝術性。