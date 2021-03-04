旅遊狂迷足跡要擴展到太空了　首家太空酒店90分鐘繞地球一周

當你自認是旅遊狂迷，夢想是踏遍世界上每一個角落的話，不好意思，很快地你的夢想將會又遠了一步，因為太空即將會成為我們的「世界」的一部分，而且大家能夠以旅客的身份遨遊宇宙。比著以前，上太空簡直是痴人說夢話，除非你能入選僅有的太空人團隊。今天的選擇可就多了，可以購買維珍銀河的太空機票，又或者加入Elon Musk的火星殖民計劃，都是錢可以解決到的事。近來又有多一個選項，即是由Orbital Assembly Corporation打造的太空酒店「Voyager Station」。

圖片來源：Orbital Assembly Corporation

Voyager Station預計於2025年開始建造，並在2027年完工，屆時將提供一系列豪華設施開放給民眾入住。在未來十年，這肯定是最令人期待的旅程，畢竟人類對太空有著無窮的幻想，但接觸到的機會絕無僅有，而且還能以旅遊的目的，並非進行科研、探索任務。

Voyager Station相信亦會是世界上首家豪華太空酒店，預計最多可以容納400位客人，在太空並不是停留原地的，客人可以在地球表面上空漂流數欣賞宇宙美景。除了住宿之外，亦有其他的豪華設施，包括餐廳、酒吧、電影院、健身房、音樂廳、SPA等，簡單來說就是具備豪華酒店要有的設備。

圖片來源：Orbital Assembly Corporation

不過始終是在太空之中，所以暫時見到的設計圖都是以未來感設計為主。也可以把酒店當作是一個旋轉的空間站，通過調整旋轉速率來產生不同水平的人造重力，並設置在與月球上的重力相若的水平上，而且酒店每90分鐘就巡遊全世界一圈，還設有特別設計的休息室和酒吧觀看壯闊的地球景色，最重要的是，客人無需事先接受太空人般的培訓，即可輕鬆地入住酒店。

此外，假若大家馬上就有興趣而且點入官網去看，就會發現酒店正在找尋投資夥伴，酒店計劃將其中一些一部分出售給投資者，可能不出幾年之後，大家就會見到一些明星富豪的豪華大宅建在太空了。