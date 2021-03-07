【海外求婚酒店推介】 3款浪漫場景　五星級求婚之旅滿足不同風格

世界各地的Lockdown相信打亂了不少外地求婚和舉行婚禮的計劃。雖然大家都趕不及變化，但這次亦可能是一個好機會，讓你有充裕的時間把一生一次的求婚之旅打造得更完美。若果你仍在挑選求婚的好地點，以下介紹的幾間海外五星級酒店，一定能提升她say yes的成功率！

Proposal 1：讓星空與大海作證

位於印尼廖內省阿南巴斯群島的Bawah Reserve度假酒店（Bawah Reserve）

若果你與另一半都喜歡親近大自然，希望在求婚一刻有藍天大海或浪漫星空作證，筆者就會推介位於印尼廖內省阿南巴斯群島（Anambas Islands）的Bawah Reserve度假酒店。於新加坡轉機，只要3 小時就會到達這個與世隔離的天然島嶼，這裡保留了無污染的環境、清澈見底的海水、原始的自然生態，是靜靜地享受二人世界的好選擇。Bawah Reserve有11間豪華水上別墅，分別可以享受日出和日落的美景。在零光害的大自然中，夜幕低垂時就會出現一片星光閃爍的夜空，若然你們非常幸運看到流星劃過，男士們記得要好好把握這個時機，馬上送上比流星更閃的求婚戒指了。提提大家，只要事前跟酒店溝通好，他們就可以為房間安排佈置，令氣氛更浪漫。

Proposal 2：宮廷式華麗派場

位於瑞士洛桑的Beau-Rivage Palace（Beau-Rivage Palace）

歐洲式華麗建築總是散發著浪漫的古典美，不少女士都渴望被求婚的一刻能置身其中。位於瑞士洛桑的Beau-Rivage Palace是一個不錯的選擇，這裡沒有人造的奢華，而是蘊含著超過160年的歷史，帶著濃厚的古典氣息。酒店坐落於日內瓦湖畔旁，想像你跟她牽著手，在和暖的日照下帶著酒店為你們準備的野餐籃，慢步到宮廷式的花園當中，在鳥語花香下遞上鑽戒，整個畫面就像是一幅浪漫的油畫，喜歡的更可以提早拍攝一輯pre-wedding，相信這間酒店可以把二人恬靜浪漫的美好時光昇華。

Proposal 3：溫馨莊園之旅

位於英國的Masterpiece Estates（Oetker Collection）

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有情侶喜歡奢華派場，亦有些喜歡溫馨時光。如果到海外求婚依然想保留家一樣的親切感，筆者就會推介Oetker Collection集團其下的Masterpiece Estates。品牌於英國等地都有莊園，當中有主人親自接待及安排活動，保留了極高的私隱度。而且每個大宅都有多間客房，可以邀請親友一起入住，與摯親分享難忘回憶。如果你有把握求婚一定成功，而另一半亦是隨心而行的人，在莊主與一班好友協助下，更可以提早安排婚禮於莊園中進行，在這裡把求婚與立下誓言的美好回憶一併帶走。