【水底奇觀】法國出現水下人面石像　揭示海洋遠比人類想象中脆弱

在世界各地都有出現過一些神秘的巨石像，有一些還因為有人類的面孔而令人嘖嘖稱奇，例如著名的復活島巨石像、三星堆這些巨大的人面青銅器等等，最驚歎的是古人如何有著這般鬼斧神工？最近在法國康城的海岸附近發現到在水底下有六個大型人頭雕塑，造工非常精美。

圖片來源：Jason deCaires Taylor

然而，這一次這些雕塑卻並非古文明甚至外星產物，而是切切實實的人造物，它們的生父為英國雕塑家Jason deCaires Taylor，雕塑採用鋼筋為結構，再用混凝土加固製成，高度超過兩米，重量超過十噸。Jason指出，混凝土由中性水泥和骨料製成，使其面具有紋理，可以吸引到海洋動植物，將會永久擺放。

圖片來源：Jason deCaires Taylor

Jason此舉是為了打造一個融入海洋中的水底藝術展覽，人們可以浮潛或潛水在海平面以下兩到三米處近距離欣賞這些雕塑，藉此引起人們對海洋的關注，突顯出海洋也需要我們幫助的事實。在過去的數十年，由於人類活動在地中海地區破壞了海洋生態，但一般來說是看不出來的，所以Jason就用此方法引誘人們下水底，選址在康城的海岸是因為那裡的水質非常清澈。

圖片來源：Jason deCaires Taylor

+ 3

這些雕塑的原型都是當地人，雖然像真度非常之高，但亦能見到雕塑分為兩部分，較大的一邊就像是較小一邊的面罩。原來這也是有深意的。Jason想以此對當前海洋狀況隱喻：朝外的人面看起來很結實而且堅不可摧，朝內的那邊卻十分脆弱，需要保護的樣子。這正如現在的海洋，我們在高空、遠處看過去，或者仍看不到有甚麼問題，但事實上海底下的環境狀況可能已經非常之差，即使是雕塑身處的位置，曾經也因為廢棄物而被污染。其實不只是海洋吧，我們的所作所為可能對於大自然已經有著不可磨滅的破壞，或許藝術是一個合適的方式，用欣賞美的角度出發，讓人們切身地感受到人類對地球生態的影響。