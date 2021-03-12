「觸不到的.jpg」以天價5.4億成交　拍賣真亮點﹕以虛擬貨幣交易

繪畫要用畫布？看畫要去Gallery？看來在本世紀已經不是常態。因為在剛過去的3月11日，在佳士得有一項拍賣，最後以天價5.4億港元（$6,935萬美元）落鎚，買家得到的是一張「.jpg」！到底畫家是誰？

Beeple本名為Mike Winkelmann（© 2021 圖片由佳士得提供）

是次拍賣的亮點除了畫作及畫家本身，還有的是破天荒以虛擬貨幣交易，是否因為交易的工具有別才引來天價拍賣價？加密技術對於交易甚至收藏數碼藏品的優點等都有待討論。這一幅名為《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》（《每一天：前5000天》）的電繪作品出自Beeple之手，這位本名為Mike Winkelmann的美國數碼藝術家在去年之前的作品都很少賣出超過100美元，他亦沒有接受過藝術訓練。是次的作品是一件拼貼作，包含了自2007年起每天風雨不改地創作並上載一幅電繪，正是五千天的作品之集結。

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》尺寸：21,069 x 21,069 pixels (319,168,313 bytes／304.38 mb)（© 2021 圖片由佳士得提供）

Beeple的作品主題豐富，當中不乏社會現象、政治議題等。是次的拍賣絕對是創下最高價之數碼藝術紀錄，但其實上一個紀錄亦是來自他的作品。在不久之前的2月25日，他創作的一段短片《Crossroad》就在數碼藝術交易平台Nifty Gateway以$660萬美元成交，再看之下，原來《Crossroad》在去年10月已經以$66,666.66美元賣出過，換言之在短短五個月就升值100倍。

在不久之前還是Freelance幫一些公司設計網頁的Mike Winkelmann，今天已經搖身一變成為當代最炙手可熱的藝術家，《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》一舉成為在世藝術家成交作品第三高價，追在David Hockney之後，這個數字如果與去年的全球藝術拍賣相比，亦是排在第三，2021年還是剛開始，所以仍未能定斷，但這一刻已經站穩了拍賣史上最貴的畫作頭50名。但相信是次的驚人紀錄只是開端，數碼化的步伐在疫情之下催化，這一年的新鮮事可能沒有最震驚，只有更震驚。最後Beeple表示：「過去二十餘年中，藝術家一直在使用硬件及軟件創作藝術品並在網絡上分享，但從沒有一種方式能夠讓人真正取得作品所有權並收藏藝術品。NFT的誕生改變了一切。」

Beeple的其他作品：

© 2021 圖片由佳士得提供

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