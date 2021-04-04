【建築】日本大師隈研吾操刀安徒生博物館　今夏進入夢幻童話世界

安徒生的童話相信陪伴著不少孩子長大，從對世界一無所知，到聽說了《賣火柴的女孩》面對悲涼的現實、《醜小鴨》裡尋找自我的信念、以及《國王的新衣》裡的謊言與真相，讓我們窺探這個世界真實一面；即使長大成人後，他的作品依然具影響力。在安徒生的故鄉丹麥，今年夏天即將完成屬於這位文學巨人的博物館，並由著名日本建築師隈研吾操刀設計，相信會成為丹麥另一個別具意義的地標。

今年夏天在安徒生的故鄉丹麥開設屬於這位文學巨人的博物館。（Kengo Kuma & Associates）

位於丹麥Odense，「安徒生博物館」（The H.C. Andersen’s House of Fairy Tales in Odense）將會於安徒生的童年故居興建，而這個翻新設計項目於早前曾以比賽形式號召了多間世界知名的設計事務所參與其中，最終由隈研吾成功獲得博物館的設計權，並與丹麥的建築事務所Cornelius Vöge和MASU Planning共同完成。即使博物館距離正式開幕還有一段時間，但單看隈研吾的設計概念圖，已叫人非常期待步進他打造的安徒生童話森林！

日本建築大師隈研吾（Wikipedia）

全新博物館佔地約6千平方米，它猶如一個充滿魔法的童話世界；在巨大的樹林迷宮中，四周都是一圈圈的花草與大樹，引領著到訪的人一步一步進入安徒生的故事之中，感覺如離開了現實，非常夢幻，同時有著隈研吾一向崇尚自然的風格。

翻新了的博物館會將會有的展區保留，包括現有的博物館、親子體驗中心以及Lotzes Have 公園，而新的建築將會有三分之二的地方藏在地下，神密地等待大家的探索。當中採用了不少木材來建構出帶著溫暖感的空間；在不同的展區中會帶不同的佈景設計和裝置，透過音效、燈光及影像與安徒生的故事互相連繫，讓訪客如置身於生動的童話情節中，心情放鬆地盡情沉浸於奇幻世界中，以立體的方式感受安徒生的故事。

重溫隈研吾著名建築作品：