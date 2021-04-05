【酒店】南極唯一一間酒店 哈利王子、《人在野》主持也曾入住
/ 2021.04.05
這間酒店名為White Desert，由極地探險家Robyn及其丈夫Patrick Woodhead於2005年成立。曾經入住的客人來頭都不小，包括英國哈利王子、《人在野》主持Bear Grylls，還有當年與Neil Alden Armstrong一起登陸月球的Buzz Aldrin等眾多名人。
White Desert是南極唯一一間酒店（White Desert）
White Desert會為客人安排獨家探險行程，包括冰原風箏滑雪、極地鋼索試煉、攀登標高2,931公尺的德里加爾斯基山脈（Drygalski Mountain）、走入地球最古老的藍色冰洞、在高達200公尺的冰瀑前露營，以及搭機進入南極點欣賞冰源的永晝絕景，相信每一項都會為旅者打造畢生難忘的回憶。
要展開以上的旅程，先會由南非開普敦出發，坐上舒適的私人飛機，飛越浩瀚的南大洋。在5小時的飛行中，會越過多座冰山，再降落於南極洲大陸上。
客人會先途步到附近的基地，再由經驗豐富的登山導遊，會帶大家登頂，一覽狼牙峰區域的景色。客人亦會乘坐汽車，欣賞周邊山脈的景觀。平日在草地野餐大家應該習以為常，但在冰原野餐應該從未試過吧！White Desert會為大家準備香檳野餐，一邊欣賞南極美景，可算是世上最奢華的野餐。
若果客人選擇5天遊，除了有以上活動外，亦會到皇帝企鵝棲息地，親眼觀賞皇帝企鵝的生活及會探索冰浪和冰隧，亦可登上努納塔克（Nunatak）的山頂、試玩冰原風箏滑雪和攀冰等；8天遊的朋友更可以到地球最低點，探訪美國「阿蒙森－斯科特」科學基地，了解他們研究工作，參觀後，旅客更會在護照蓋上全球最少人有的郵戳。
住宿方面，座落於白色沙漠前的Whichaway Camp，提供以強化玻璃鋼板組裝成的半圓形帳篷式客房。堅固的圓形帳篷，能抵檔南極強勁的風勢，並具有絕佳的保暖性，讓旅客即使在極地大冰庫也能溫暖地睡個好覺。每間可容納兩名旅客入住，客房內除了有寬敞的大床、毛毯、溫暖的木地板與地毯外，也配備有小巧的環保廁所。加上Whichaway Camp的交誼大帳篷、廚房帳篷與淋浴帳篷，大家應該會能認識志同道合的旅人，一起分享畢生難忘之旅。
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INFO：
行程價格1天（每位13,500美元）
5天（每位58,000美元）
8天（每位92,500美元）