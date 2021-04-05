【酒店】南極唯一一間酒店　哈利王子、《人在野》主持也曾入住

一片看不到盡頭的雪地、藍色的冰洞、巨大的冰山，感覺孤寂高傲的南北極遙遠而難以踏足，但卻是很多人想要征服的目的地。要展開一生一次的挑戰極地之旅，事前必須為住宿、交通及活動做好準備；而在茫茫白雪中的南極，就佇立著唯一一間酒店，為到來的探險者，安排好探險行程、溫暖的睡處與餐飲，讓大家在極端天氣下可以安心探索雪國。

這間酒店名為White Desert，由極地探險家Robyn及其丈夫Patrick Woodhead於2005年成立。曾經入住的客人來頭都不小，包括英國哈利王子、《人在野》主持Bear Grylls，還有當年與Neil Alden Armstrong一起登陸月球的Buzz Aldrin等眾多名人。

White Desert是南極唯一一間酒店（White Desert）

White Desert會為客人安排獨家探險行程，包括冰原風箏滑雪、極地鋼索試煉、攀登標高2,931公尺的德里加爾斯基山脈（Drygalski Mountain）、走入地球最古老的藍色冰洞、在高達200公尺的冰瀑前露營，以及搭機進入南極點欣賞冰源的永晝絕景，相信每一項都會為旅者打造畢生難忘的回憶。

要展開以上的旅程，先會由南非開普敦出發，坐上舒適的私人飛機，飛越浩瀚的南大洋。在5小時的飛行中，會越過多座冰山，再降落於南極洲大陸上。

客人會先途步到附近的基地，再由經驗豐富的登山導遊，會帶大家登頂，一覽狼牙峰區域的景色。客人亦會乘坐汽車，欣賞周邊山脈的景觀。平日在草地野餐大家應該習以為常，但在冰原野餐應該從未試過吧！White Desert會為大家準備香檳野餐，一邊欣賞南極美景，可算是世上最奢華的野餐。

若果客人選擇5天遊，除了有以上活動外，亦會到皇帝企鵝棲息地，親眼觀賞皇帝企鵝的生活及會探索冰浪和冰隧，亦可登上努納塔克（Nunatak）的山頂、試玩冰原風箏滑雪和攀冰等；8天遊的朋友更可以到地球最低點，探訪美國「阿蒙森－斯科特」科學基地，了解他們研究工作，參觀後，旅客更會在護照蓋上全球最少人有的郵戳。

住宿方面，座落於白色沙漠前的Whichaway Camp，提供以強化玻璃鋼板組裝成的半圓形帳篷式客房。堅固的圓形帳篷，能抵檔南極強勁的風勢，並具有絕佳的保暖性，讓旅客即使在極地大冰庫也能溫暖地睡個好覺。每間可容納兩名旅客入住，客房內除了有寬敞的大床、毛毯、溫暖的木地板與地毯外，也配備有小巧的環保廁所。加上Whichaway Camp的交誼大帳篷、廚房帳篷與淋浴帳篷，大家應該會能認識志同道合的旅人，一起分享畢生難忘之旅。

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INFO：

行程價格 1天（每位13,500美元）

5天（每位58,000美元）

8天（每位92,500美元）