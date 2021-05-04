【深圳建築】日系「海上雲」擊敗冰山大海　成海事博物館新設計

一直都有跟各位跟進世界新建築的趨勢，萬變不離其中的是應付世界難題的環保。中國大陸的發展一日千里，高樓大廈要幾有有幾高，設計意念新穎又搶眼，不少都是由國際知名的設計工作室所操刀，然而環境問題卻一直纏繞著，近年的建築都要針對環保成為必要設計元素。例如最近在一岸之隔的深圳，邀請四方八面參與深圳海事博物館的設計方案，博物館方面就想一反過去城市環境破壞的形象，將博物館打造成全球海洋中心。

圖片來源：OPEN建築事務所

參選的團隊有不少矚目的概念，例如OPEN建築事務所的「冰山和大海」以6座玻璃建築做主體，看起來一如融入水中的冰山，主力提倡共生概念，人造內陸水域種滿紅樹林，是為生物多樣化的象徵。除此必要的設施，還有圓頂劇院和圖書館等，不過冰山融化的景象縱然警示人類要關注環境，似乎也不太吉利吧。

圖片來源：SANAA

最後比賽由日本建築工作室SANAA勝出，他們的設計概念是海上雲，體現出日本人內斂又推祟自然之美。由於深圳海事博物館是介於山（大鵬半島）與海（龍岐灣）之間，地理位置是一個水平地標，博物館的外觀將會如在海洋中浮出雲朵一樣。

圖片來源：SANAA

半球形圓頂空間以玻璃製成引入自然光，而不透明球體則用於屏蔽自然光。頂部有著金屬百葉窗網，可以適度遮擋陽光，又與外觀和諧一致，遠看如白色織布般自然，這一種透明、不透明與半透明的結合十分巧妙，既能夠調節氣溫和光線，在不同的四季有著變化，光與影交織出自然美，它作為深圳十大文化地標，希望快點完工，各樣文化活動和遊覽令人躍躍欲試了。