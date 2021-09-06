世上最古老單一麥芽威士忌面世　由設計到釀造皆為大師級迎來拍賣

威士忌的口味雖然是因人而異的，但年份高的作品永遠都別具吸引力。威士忌是由時間所釀成的，花上如人生一樣的時間從木桶中萃取的韻味，當然會如人生般多姿多彩。說到高年份的威士忌，相信大家可能猜到接下來要介紹的，就是Gordon & MacPhail於今個9月推出年份最古老的裝瓶單一麥芽蘇格蘭威士忌Glenlivet 80年珍釀。

圖片來源：Gordon & MacPhail

自1940年2月3日入桶、2020年2月5日裝瓶，桶號為340號的這一批珍釀只推出250瓶，每瓶700毫升，酒精度數為44.9%。Gordon & MacPhail作為獨立裝瓶商向來獨具慧眼，當世界把高年份的威士忌如珍寶般追捧人人趨之若騖，其實意味著這些珍寶買少見少，不過Gordon & MacPhail的掌舵人Urquhart家族四代以來都視威士忌釀造為藝術，更認為這種藝術不應被商業考慮而影響其驚人的潛力，正因為這份初衷，將Glenlivet的原酒注入特製的第一手雪莉桶中定下時限80年才開封，才讓迄今最老的威士忌可以等待到這一刻面世。威士忌權威作家Charlie MacLean將此佳作形容為「嚐過最頂級的美酒之一」。

Gordon & MacPhail歷史圖片（圖片來源：Gordon & MacPhail）

熟悉品牌的朋友，定必知道這並非因應驚世之作面世才說的故事，因為Gordon & MacPhail向來「有耐性」，在這之前世上最高年份的威士忌亦是出自Gordon & MacPhail的窖藏之中。早在2010年當時世界上最古老的單一麥芽威士忌是品牌推出的Mortlach 70年，蒸餾自1938年，於2008年完成裝瓶當時只有54瓶作品推出市面，可謂極致珍貴。同年品牌又有推出過70年的The Glenlivet，那一次的酒桶編號為339（是次新作為340）。直到2015年再有驚人之作，來自Mortlach的Generations系列作品蒸餾時間為1939年，裝瓶年份為75年，當時限量100支。

Mortlach 75 Year Old Gordon & Macphail Generations NV（圖片來源：Sothebys）

以上的作品都配以精緻而別具匠心的酒瓶設計，例如Mortlach 75年是有著75個切割面的淚滴形水晶瓶以寓意作品的標誌性年份。新作當然也不例外，而且設計更不比美酒遜色。是次品牌請來國際著名建築師及設計師David Adjaye爵士（Sir David Adjaye OBE）為大家帶來獨特寶石形酒瓶及橡木箱，David Adjaye的成績表相當亮麗：由伊麗莎白女王二世授予爵士爵位，並被《時代》雜誌評為年度百位最具影響力人物之一，就在今年又獲得了英國皇家建築師協會皇家金獎。對於是次的合作，他指出橡木有著將威士忌點石成金的魔力，所以設計上主要向橡木的重要作用而致敬。

圖片來源：Gordon & MacPhail

有別於品牌推出常見的淚滴形水晶瓶，是次採用如寶石般的設計，酒瓶有不同棱面，令人聚焦在色澤豐富、有著迷人紅褐色的酒液，視覺上具有兼具重量感與精緻度，令人想拿上手把玩，雖然外型上有如單塊實心水晶塊鑿刻而成，但實際上流線型的設計需要經驗豐富的工匠以人手逐一吹製而成，再由著名蘇格蘭超高端酒器製作專家Glencairn Crystal Studio監製，由於是人手製成，所以250個酒瓶每個盡然不同、獨一無二。

酒瓶的製造過程（圖片來源：Gordon & MacPhail）

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另外還配以一個木製外盒，整體的概念上David Adjaye是想打造一個盛載品牌傳統精神的容器。所以外盒用上大量的垂直木條，不難想象是呼應橡木樹林，木盒開關時呈現出光與影的關係，照射下恍如橡木林中的陽光。外盒特意由英格蘭的Wardour Workshops製作，所用到的材料來自永續橡樹，源自工坊只有5英里距離的樹林。

圖片來源：Gordon & MacPhail

最後，250瓶有如藝術品一樣的美酒，當中的1號酒瓶、加框特製橡木桶蓋、以及由David Adjaye親筆簽名的原裝手繪概念圖平版印刷畫，將會在今年10月7日在香港蘇富比拍賣，拍賣所得將撥捐給重建喀里多尼亞森林的蘇格蘭慈善機構生命之樹（Trees for Life）。這款威士忌本身已經傳承自Gordon & MacPhail四代人，之後相信亦會繼續在威士忌愛好者手上傳承下去，有如Trees for Life每年所種植十萬棵珍稀的原生樹木，這代代相傳的意義有著異曲同工之妙。