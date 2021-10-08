Dior│與全球知名運動裝備品牌Technogym合作　出奢華家用健身系列

近年高端時裝品牌一直擴展其影響力，向生活品味產品進攻，Louis Vuitton就偏向數碼科技產品，推出過無線藍牙耳機、藍牙喇叭與智能手錶等等，Gucci 則向文青方向出發，推出不少文具系列，包括顏色筆、筆袋、六角形便條紙、信封卡片組等紙製品。來到Dior，由Maria Grazia Chiuri被委任Dior女裝創作總監後，傳來將推出家用健身系列，更與高端運動裝備聞名的Technogym合作。

Dior x Technogym全新別注「Dior Vibe」系列。（圖片來源：Technogym）

最近Dior與Technogym宣傳推出別注限量系列，名為「Dior Vibe」，當中包括跑步機、多功能長凳和健身球作品。在原本黑色產品中，加上經典Christian Dior字樣Logo與白色元素，完美地將Technogym的創新與 Dior的優雅結合。整個系列將會2022年1月開始在全球Dior精品店獨家發售，而且所有產品將會於Technogym的意大利工廠製作，激發出健身鍛煉和時尚結合的生活方式。

1983年，22歲的Nerio Alessandri與弟弟Pierluigi在車庫裡創立Technogym，並設計出第一台機器。

整個企劃旨在激發新一代的健康概念，同時提供了無法抗拒的體驗機會。 Technogym的創始人Nerio Alessandri

可能不少人也會好奇Dior找上的Technogym是何方神聖，如果對健身器材有研究的話，也知道Technogym是業界巨頭，專注於一系列完整的有氧訓練、力量訓練和功能訓練器材製造，早於2007年就開始研究將健身系列與網上連接，創立Visioweb。2012年更推出「wellness」平台，讓用戶能夠隨時隨地訪問其個人訓練方案，同時收集運動數據作分析。2018年時，「wellness」發展得更多元化，可以根據不同的用戶調整出一整套力量訓練和有氧運動，同時即便在室外或室內也獲得個人健身服務。Technogym在全球的五星級酒店、大學、私人會所、遊艇、私人住宅與企業健身中心，也有提供服務。由2000年的悉尼奧運會開始，連續七次成為奧運會的官方健身器材供應商，至最近的2020東京奧運會。同時其合作單位也是星光閃閃，包括一級方程式賽車F1比賽中，法拉利與麥拿倫車隊的賽車手，其訓練計劃和機器也是Technogym負責，另外還包括NBA球隊、網球隊、帆船、高爾夫球與網球隊等等，世界一流的團隊與運動員也是找上Technogym，絕對稱得上為健身界的勞斯萊斯級別。

今回「Dior Vibe」系列所有產品的售價現未有公開，不過公佈了所挑選的產品名單，當中包括包括跑步機（TECHNOGYM MY RUN FOR DIOR）、多功能長凳（TECHNOGYM BENCH FOR DIOR）和健身球（TECHNOGYM BALL FOR DIOR）作品，先從原被了解當中的設計與細節，相信其TECHNOGYM MY RUN FOR DIOR會是最為吸引。