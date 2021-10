Dior│與全球知名運動裝備品牌Technogym合作　出奢華家用健身系列

近年高端時裝品牌一直擴展其影響力,向生活品味產品進攻,Louis Vuitton就偏向數碼科技產品,推出過無線藍牙耳機、藍牙喇叭與智能手錶等等,Gucci 則向文青方向出發,推出不少文具系列,包括顏色筆、筆袋、六角形便條紙、信封卡片組等紙製品。來到Dior,由Maria Grazia Chiuri被委任Dior女裝創作總監後,傳來將推出家用健身系列,更與高端運動裝備聞名的Technogym合作。

Dior x Technogym全新別注「Dior Vibe」系列。(圖片來源:Technogym)

最近Dior與Technogym宣傳推出別注限量系列,名為「Dior Vibe」,當中包括跑步機、多功能長凳和健身球作品。在原本黑色產品中,加上經典Christian Dior字樣Logo與白色元素,完美地將Technogym的創新與 Dior的優雅結合。整個系列將會2022年1月開始在全球Dior精品店獨家發售,而且所有產品將會於Technogym的意大利工廠製作,激發出健身鍛煉和時尚結合的生活方式。

1983年,22歲的Nerio Alessandri與弟弟Pierluigi在車庫裡創立Technogym,並設計出第一台機器。

整個企劃旨在激發新一代的健康概念,同時提供了無法抗拒的體驗機會。 Technogym的創始人Nerio Alessandri

可能不少人也會好奇Dior找上的Technogym是何方神聖,如果對健身器材有研究的話,也知道Technogym是業界巨頭,專注於一系列完整的有氧訓練、力量訓練和功能訓練器材製造,早於2007年就開始研究將健身系列與網上連接,創立Visioweb。2012年更推出「wellness」平台,讓用戶能夠隨時隨地訪問其個人訓練方案,同時收集運動數據作分析。2018年時,「wellness」發展得更多元化,可以根據不同的用戶調整出一整套力量訓練和有氧運動,同時即便在室外或室內也獲得個人健身服務。Technogym在全球的五星級酒店、大學、私人會所、遊艇、私人住宅與企業健身中心,也有提供服務。由2000年的悉尼奧運會開始,連續七次成為奧運會的官方健身器材供應商,至最近的2020東京奧運會。同時其合作單位也是星光閃閃,包括一級方程式賽車F1比賽中,法拉利與麥拿倫車隊的賽車手,其訓練計劃和機器也是Technogym負責,另外還包括NBA球隊、網球隊、帆船、高爾夫球與網球隊等等,世界一流的團隊與運動員也是找上Technogym,絕對稱得上為健身界的勞斯萊斯級別。

今回「Dior Vibe」系列所有產品的售價現未有公開,不過公佈了所挑選的產品名單,當中包括包括跑步機(TECHNOGYM MY RUN FOR DIOR)、多功能長凳(TECHNOGYM BENCH FOR DIOR)和健身球(TECHNOGYM BALL FOR DIOR)作品,先從原被了解當中的設計與細節,相信其TECHNOGYM MY RUN FOR DIOR會是最為吸引。