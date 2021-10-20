K11 MUSEA最新展覽帶來六個重量級藝術體驗：空山基、周杰倫拍賣

在購物途中花15分鐘浸沉在藝術的氛圍之中，然後又回到繁囂的鬧市，將藝術帶來的反思與感受繼續沉澱，可謂是都市人洗滌心靈的一種生活態度。正如今回要介紹位於被譽為「香港文化矽谷」的K11 MUSEA最近打造的6間Muse Rooms，是次與一系列著名藝術家、設計師與生活品牌合作，包括a'strict、Jon Burgerman、Nelson Chow、Tony Oursler、空山基及Joyce Wang，當中不乏為人所熟悉的重量級著名藝術作品與藝術標誌，將會為大家打開創意之門，找尋生活中具有啟發性的奇趣。

空山基 X ZHEN.（圖片來源：K11 MUSEA）

近年NFT是一個矚目的項目，說到藝術，又怎能夠不提NFT。是次在K11 MUSEA這裡甚至為大家帶來著名超現實日本藝術家空山基的作品，這位殿堂級大師最著名的標誌之一、深海機械系列《Aquatic》的這條鯊魚「Sorayama Shark」大家定必見過，透過結合過去與未來元素，融匯海洋與科技主題，在過去數十年來已經為人所熟知，是次與真品藝術認證平台ZHEN.合作，成為了大師的首件NFT作品，在早前已經在K11 MUSEA奪目的Gold Ball中開始了展覽，展示全球首次公開的限量版NFT動畫及實體卡，而有興趣入手的朋友則可以期待這個10月尾。

由Nelson Chow打造的《夢境》（圖片來源：K11 MUSEA）

K11 MUSEA內有很多令人印象深刻的地標，除了剛剛提及的Gold Ball，位於7樓的Bohemian Garden相信亦是大家的理想休憩之地，是次在這個天台綠色花園迎來由Nelson Chow打造的作品《夢境》，外觀看來恍如一座太空船，艙內布滿白色雲朵般的發光球體，加上鏡面反射出周遭的景色令人彷彿置身超現實夢境中，實為打卡勝地，而且每隔20分鐘就會噴灑霧氣營造升空感覺，大大加強夢幻感。

《LOCK 2,4,6》（圖片來源：K11 MUSEA）

談及夢境，亦有一個浸沉式藝術展覽帶領大家走進腦中世界，來自美國著名媒體藝術家Tony Oursler的作品《LOCK 2,4,6》，今年早前已在台灣的高雄市立美術館展出過，是次在港展出大家甚至不用付入場費。作品以多個影像同步投影，之間不斷循環「腦中」獨白，藉此營造出象徵人類意識形態的藝術迷宮。作品光怪陸離，靈感來自身體、大腦、神經運作及受影像影響下的困惑，在這個「黑盒子」內觀眾可以靜心感受震撼心靈的多感官體驗，有別於一般的商場展覽實在難得。

Joyce Wang操刀的《維港雪糕亭》大量採用水磨石而設計（圖片來源：K11 MUSEA）

Pick ‘N’ Mix夾糖專區（圖片來源：K11 MUSEA）

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除此之外，由享譽國際的室內設計師Joyce Wang操刀的《維港雪糕亭》，以香港舊式遊樂場中獲取靈感，大量採用水磨石而設計，再與Cookie DPT設計推出獨家經典港式口味雪糕曲奇三文治，遊歷之旅同時可享美味。另一方面亦有特設Pick ‘N’ Mix夾糖專區，同樣以曾經成行成市的夾糖店勾起大眾回憶，是次更由著名藝術家Jon Burgerman首次以糖果為主題創作的原型設計角色，是為獨一無二的「Muse Edition」。

於NET-A-PORTER門店內可以解鎖Secret Room（圖片來源：K11 MUSEA）

最後要介紹的有由著名韓國媒體藝術家組合「d’strict」於去年成立結合藝術、設計與科技元素的「a'strict」之作品。最後才與大家細說，是因為當大家遊歷以上的「景點」同時，以「K11 HK」App參加「Doors to Dreamlands」遊戲再Check-in所有「Muse Rooms」，就會獲得「Secret Room」的鑰匙，才可以打開是次「a'strict」作品的大門。

a'strict創作的《Waterfall - Sands》（瀑布 - 流沙）（圖片來源：K11 MUSEA）

a'strict創作的《Waterfall - Sands》早前於「周杰倫 x 蘇富比」拍賣以945,000港元成交（圖片來源：Sotheby's）

大家可能有印象，早前有一件數碼媒體作品特別為「周杰倫 x 蘇富比」拍賣而設，以945,000港元成交，這件《Waterfall - Sands》（瀑布 - 流沙）正是a'strict的作品同時是Secret Room的隱藏之作。影像中的粉紅色流沙伴隨轟鳴的水聲傾瀉而下，令人恍如置身夢幻勝景，同時又帶有落入虛無深淵之意境，旨在刺激觀眾的潛意識並喚醒大家對水的記憶和依賴。是次作品設於NET-A-PORTER門店內，解鎖Secret Room的同時，亦能獲贈300港元的NET-A-PORTER購物卡一張，體驗藝術之旅同時可享購物樂趣。