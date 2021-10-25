Formula 1與NBA聯手合作慶祝NBA 75周年　推出別注拉花賽車

今年是美國的籃球聯盟National Basketball Association （美國國家籃球協會，NBA） 成立踏入75周年，為此慶祝居然邀請到 Formula 1® （一級方程式賽車，F.1） 合作，同時慶祝時隔2年，F.1再次回到美國德克薩斯州舉辦賽事，這是兩個高等級與標誌性運動的首次合作企劃，推出一連串的宣傳方案，自然引來不少人士討論，並且關注著雙方日後的發展。

以Los Angeles Lakers的拉花設計，相信是最注目之一。（圖片來源：NBA）

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是次合作最引入關注，必定是雙方會以NBA內30支球隊的象徵元素與色系，設計出30架定制塗裝的F.1賽車，早前已經將東岸的中央賽區和西岸的太平洋賽區中10個NBA球隊，為靈感基礎的賽車設計亮相，當中包括Los Angeles Lakers（洛杉磯湖人）、Detroit Pistons（底特律活塞）、Cleveland Cavaliers（卡夫蘭騎士）、Los Angeles Clippers（洛杉磯快艇）、Chicago Bulls（芝加哥公牛）、Indiana Pacers（印第安納溜馬）、Golden State Warrior（金州勇士）、Phoenix Suns（鳳凰城太陽）、Milwaukee Bucks（密爾華基公鹿）與Sacramento Kings（沙加緬度帝王），以上也是耳熟能詳與充滿人氣的球隊，相信期後會再公佈餘下的20款設計。

於10月21日舉辦F.1全明星賽。（圖片來源：twitter＠Formula 1）

早前在F.1美洲賽道德克薩斯州特拉維斯縣真事的前夕，10月21日星期四，ESPN邀請10 支F.1車隊的車手，在賽道外進行罰球挑戰，入罰球次數最多的車隊贏得20,000美元，並捐贈給他們所選的慈善機構。雖然Daniel Ricciardo以 7/10的投籃命中率登上榜首，但是最終由Aston Martin的Lance Stroll與Sebastian Vettel奪冠，同時車手們也得到了個性化球衣。

《Formula 1：極速求生》是改變F.1在美國的關鍵？（圖片來源：Netflix）

是次F.1與NBA破天荒的合作，絕對是別具政治與娛樂的意義，因為F.1能夠透過NBA進一步推廣至美國市場。雖然F.1早已是歐洲公認的頂級賽事，但是一直也未能打入美國市場。首先美國本身有著多年經營的體育運動比賽，除了知名NBA之外，還有NFL、MLB、MLS、NHL與MMA等等，都是成功在美國至全球擁有著大量觀眾與收視。同時間美國自身也有悠長的賽車文化，如NASCAR與Indy Car等系列賽事，也是發展出成熟的體系與商業營運模式，相比F.1的極高入場門檻，讓一眾美國企業家寧願投資NASCAR或是Indy Car等相關賽事，也不願一擲千金進入F.1。不過隨著Netflix的《Formula 1：極速求生》的3季系列上映後，根據ESPN公佈2021年美國收視升了50%。同時間全球也出現不少年輕新觀眾，或許讓一眾美國賽車豪門與企業家改觀，難怪最近不時傳出有美國企業打算進軍F.1，再加上是次F.1與NBA的合作，會否在2022看到更多美國車隊、車廠或是企業進入到F.1賽事，為近年Red Bull與平治之爭增加變數 ?