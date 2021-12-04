Burberry濟州島快閃店美得令人乍舌　是時裝秀亦是媒體藝術體驗

近年Pop-up Store（快閃店）是營銷的一大策略，基本上無論大小品牌，只要有空間有預算都會做快閃店，畢竟這是擦亮客戶眼睛的好方法，而且還可以大玩概念。相信許多形形式式如何炫目的快閃店大家都曾見過，然而今次英國時尚品牌Burberry在韓國濟州島開設的快閃店卻絕對會令人乍舌。

圖片來源：Burberry

事源Burberry要展示最新的外套服裝系列，選址坐落在濟州島漢拏山腳下。一般我們見慣的快閃店都會在商場店鋪內，大小由人，一般都不會太大。然而今次坐落在戶外，就不用太受空間限制，設計上亦都呼應了附近的山脈，結構起伏的立面採用類似鏡面的反光物料製成，反映出湛藍的天空和周圍連綿起伏的山丘，與環境融為一體，亦展示出自然與現代感的配合。

圖片來源：Burberry

一層疊一層的結構就這樣看起來猶如平時看地圖時見到的等高線，亦都是將山形地形概念化、抽象化的一種演繹。簡約的外觀沒有塗上一點的顏色，只有門口位置用白色展示品牌的名字，進門之後分成不同的房間，首先會見到外套系列的宣傳，也會有三位媒體藝術家的作品簡介。

圖片來源：Burberry

接著會見到Burberry過去標誌性的產品，在最後的房間就純粹是藝術的享受，三位媒體藝術家的作品於屏幕中播放，而觀眾就會被屏幕所包圍，還有可以互動的元素。例如其中一個互動電影作品會因應觀眾的動作而生成風景。最後觀眾可以走上建築物頂部的觀景台，在那兒可以欣賞到濟州島的其他山以及周圍海景。