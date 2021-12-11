冰晶新建築迎接北京冬奧　不同季節、時段呈現出詩意視覺效果

在今年的東京奧運的熱情仍未淡化，很快地在2022年2月將會舉行第24屆冬季奧運會，今屆將會在北京舉行。屆時全球的運動健兒將會到來中國參與盛事，有見及此，中國新鄉文化旅遊中心亦已準備好一個標誌性建築以迎來冬季運動會。

圖片來源：zone of utopia

這一次的建築項目以九個冰塊形狀的組件組成，由著名法國註冊建築師鄒強以及Mathieu Forest領導進行，目的是打造一個堅實的城市標誌以吸引當地和外國遊客。冰塊的概念有著團結的意味，它們相互疊加並相互抵消，遠看有著濃厚的冬日色彩，而當人們接近建築物時卻可以見到當中微妙又複雜的細節，玻璃幕牆營造出半透明的冰晶的形態，還可以過濾內部的光線和視野，帶來一種曖昧的神秘感。在夜晚或者內部燈光的配合之下，冰晶更見迷人。

圖片來源：zone of utopia

另一個迷人之處在於冰晶重疊的姿態，不同角度的面向以及懸臂伸出來的部份雖則不規律，卻看起來更自然和諧一點。再者，配合周圍的水面帶來平靜氛圍還帶有一點點詩意。建築在南北面向都有不同的觀感，在南面來看構圖上配合水面更加平衡，適合遠觀。在北面則是主要的行人道，冰晶近在眼前可以看得到更加透出內部的立面。

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至於用料方面，主要是玻璃面板外牆內含不銹鋼結構，看起來既脆弱又堅固。在四季不同天氣，還有每日不同時段都會有著不同的視覺效果。時而在陽光之下呈現亮白，在多雲陰天與霧面更為合襯，在夜晚燈光之下結霜，散發著吸引人的光線，讓人不其然地猶如燈蛾撲火般想要接近。