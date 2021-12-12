M＋設計團隊操刀阿斯利康最新研發中心　玻璃牆近距離接觸科學

香港全新文化建築地標M+已經在11月開放，喜愛藝術和設計的人士一定已經率先到場參觀，這個藝術匯集之地在建築設計上亦花上心思，是由瑞士設計工作室Herzog & de Meuron所操刀的，這間工作室最近也有一項大作要完成，就是阿斯利康製藥公司位於劍橋的研發中心。

圖片來源：Herzog & de Meuron ©Hufton + Crow

在高空俯瞰下去呈現三角形，近看卻是由一個個鋸齒形的部件組成，設施位於劍橋大學生物醫學院區之中，事先與Herzog & de Meuron說明整個設計理念強調內部科學研究，卻非要將它隱藏起來，置身於醫學校園之中其實有很多競爭者，但卻並不想將人趕走，反而希望做到邀請所有人加入的意思，所以大量透明玻璃應用之下恍如將科學變得可見。

圖片來源：Herzog & de Meuron ©Hufton + Crow

建築有三層，佔地55,000平方米，採用混凝土結構，而外牆是由玻璃和木材製成，建築的上層有一個階梯式玻璃幕牆，而中間則有一個開放的庭院。雖然可見周圍的建築並不高，然而只有三層的結構，也是一個很低矮的設計，原來這是因為阿斯利康並不想打造一個很有氣勢的大公司，而是一個與周圍可以融合到的建築，思維上由單一個體轉為向社區去看，至於玻璃幕牆也可以反映到周圍的一切。

圖片來源：Herzog & de Meuron ©Hufton + Crow

甚至入到去中心內部的實驗室也有落地玻璃窗，可以讓員工和訪客親眼看到科學的研發過程，內部利用色調來劃分實驗室區域、社交區域和其他工作區域，實驗室區域是理所當然地用上代表清潔與科學的白色，其他外部區域則使用更多有機和具有觸感的材料例如天然橡木地板，讓人不會感到有隔膜地想要走近。在能源的使用方面利用地熱能，鋸齒形玻璃屋頂設計使內部也可以有充足的天然採光，設計上符合零碳計劃的能源效益，設施即將容納2,200多名進行藥物研究的科學家。