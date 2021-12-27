寶格麗聯手名師團隊設計上海旗艦店　「綠色」建築將玻璃變成寶石

綠色建築可以為世界帶來更好的明天，然而綠色建築並不一定要利用植物都可以做到相同的效果。好像這間位於上海的寶格麗（Bulgari）旗艦店，遠看就像一片披上綠色草皮的外牆，但其實是由回收的香檳、啤酒和其他玻璃瓶所製成的。

圖片來源：MVRDV

這幅有如翡翠般的外牆，是設計團隊MVRDV因應寶格麗源自羅馬的裝飾藝術歷史而受到啟發，另加上可持續性的現代概念創作出來，形成一個與眾不同的奪目視覺效果，能夠讓路過的人們都印象深刻。另外，亦因為上海曾經是連接東西方的重要港口，向這一個重要地位致敬，外牆猶如採用了高級珠寶，仿似東方盛產的珍貴寶石玉石般形成複雜的設計，金色黃銅飾邊圖案雖然是平面的線條但有著層層疊疊的效果，原來是跨文化的象徵。

圖片來源：MVRDV

裝飾藝術風格是影響世界的珠寶風格，同樣應用在建築上，就有著珠寶般的高貴感。綠色玻璃營造出半透明的效果，在夜晚背面會發光，透射出玻璃猶如寶石的獨特質感。玻璃是完全回收再用的，在德國專門從事玻璃處理的工廠生產，將可持續發展材料透過工藝展現得如此美觀，證明在奢侈品領域可持續發展亦非常有潛力。

珠寶無人不愛，但要擁有美麗的珠寶的確需要付出，今次寶格麗與卻MVRDV將本來平平無奇而又不值錢，甚至對環保造成污染的材料，用創意變成吸引萬千眼球的藝術作品，不單只不用付錢，人們只要路過店鋪就可以欣賞得到。MVRDV方面指出所使用的香檳和啤酒瓶原本會被扔掉，現在卻變成了上海這座城市的一顆明珠。