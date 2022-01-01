上海的巴比倫空中花園　英國鬼才設計師操刀「1,000 Trees」

很多人會對古文明或者神秘學充滿幻想，其中一個與金字塔並列為「古代世界七大奇蹟」的「巴比倫空中花園」，雖然現在已經不存在，亦有懷疑是以前的人們虛構出來的，然而現在卻由一位建築設計界的鬼才實現了出來。

圖片來源：Heatherwick Studio

英國設計師Thomas Heatherwick的工作室在數年前著手一個名為「1,000 Trees」位於上海的發展項目，初初推出設計藍圖就已經讓人雙眼發光，被形容為「上海的巴比倫空中花園」以多達1,000根柱子構成，每一根柱都種有一棵樹，所以直接了當地命名為「1,000 Trees」。

圖片來源：Heatherwick Studio

之前介紹過種種不同的城市森林案例，在環保的大前提之下，很多新開發的發展項目都會加入綠化元素，不只美觀還實用，因為植物可以形成適宜的微氣候，又可以做到阻擋陽光等等的功效。趕在2021年完結之前，在12月22日舉行了「1,000 Trees」的亮燈儀式，項目正式示於人前。

圖片來源：Heatherwick Studio

「1,000 Trees」毗鄰上海的M50創意園，佔地300,000平方米，將會引入餐廳、博物館和畫廊進駐，亦都毗鄰42公里長的蘇州河，綜合景色、配套等等有能力成為上海市的一個重點觀光熱點。1,000根柱子為建築提供支撐，卻經過Thomas Heatherwick的天馬行空將其變成了裝飾性的花盆並種上樹，柱子內部有一個隱藏的澆水系統以保持樹木的健康，總共用上了70多種不同的樹種，建築的設計主旨是希望建造一個人與自然和諧相處，溫暖而生動的空間。