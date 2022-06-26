日本teamLab將於阿布扎比開幕　巨型白雕塑內充滿激發好奇心元素

發跡自日本的teamLab的數碼藝術廣為人知，喜歡到日本旅遊都有參觀過吧？近來teamLab宣布將會在阿布扎比設立了一個新的TeamLab Phenomena Abu Dhabi藝術館，成為薩迪亞特島上一個永久設立的藝術場所。

圖片來源：teamLab

teamLab由各個領域的專家組成，包括程式設計師、建築師、畫家、網頁設計師、平面設計師、CG動畫師等等，涉及的範疇包括藝術、網站、實體店、手機應用、空間設計、建築、電視廣告和舞台設計等等都有所涵蓋。這個新場地名為home for infinite curiosity，將會展示日本的沉浸式藝術品。設立在薩迪亞特島上阿布扎比​​自然歷史博物館旁邊，外觀如一個龐大的白色雕塑品，除了幾個入口之外，整座大型建築沒有任何窗戶，而內部空間包含一系列大大小小的畫廊。

圖片來源：teamLab

teamLab的展覽突顯體驗的重要，不只需要用肉眼去觀看欣賞，在這裡參觀者將沉浸在一個需要參與和行動，隨之而有所變化的世界中，透過這種身體多感官的體驗可以擴展其價值感。每一處都可能觸發參觀者的好奇心，而好奇心驅使人們更深入地了解世界並帶來創造力，場館的裝置藝術會定期更換。當地的文化和旅遊部支持這一個項目，認為可以在就這個領先的文化城市再增添另一項獨一無二的體驗，所提供的旅程將激發感官、培養好奇心，激發想像力並喚醒對知識的渴望，從而為新一代的創造者作出激勵作用。場地預計在2024年開放，將會成為島上第二個開放的文化場所。

teamLab現在於世界各地都有常設展覽，如果想一睹teamLab的作品，在日本之外最近的位於澳門、台灣和上海，北京亦有一個即將於今年開幕。teamLab的沉浸式體驗各有主題，有沐浴在繁花與山河之間的令人花多眼亂，亦有主張科技感的抽象作品，不管如何，大家都可以在主題與藝術之中找到發人深省的地方。古人會從大自然中激發靈感，而teamLab卻透過虛擬景觀讓人沉醉，思考大大小小關於世界的主題。