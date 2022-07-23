【建築】北美最高大型木建築方案　環保建材挑戰極限卻困難重重

木建築是傳統的象徵，來到現代，礙於技術上的限制以及人們對於高樓大廈的需求，建不了太高的木建築慢慢被淘汰，然而仍然有人在挑戰木建築的極限。

圖片來源：Icon Architects

加拿大建築設計工作室Icon Architects發布了一個位於多倫多的31層樓高90米木建築方案，假若有幸可以動工，將會成為北美最高的大型木結構建築。這座木建築將會用以住宅用途，並使用交叉層壓木材（CLT）作為地板及部分牆壁的主要建材。可是如此大型的木建築方案的造價比起一般的混凝土施工方法來得更昂貴，有著如此的想法是因為其客戶希望使建築更符合可持續發展，而且有著北美，甚至是世界上最高的木建築這一名銜也顯得吸引力十足。

圖片來源：Icon Architects

最大的問題是，雖然建築的設計方案推出了，然而目前並不符合當地的建築規範，當地今年才剛通過一座樓高12層大型木結構建築的方案，可是31層還是太高了，除了有著各種的安全性問題，這種規模的木建築物大部分的地板或牆壁都用上木材的話維護成本太高。現時正在思考替代解決方案，Icon Architects有想過低層的部分用上金屬板來取代，可是又不想做假。此外，項目的底層將保留了一排愛德華時代的磚房，這些建築具有文化遺產的價值，必須保留在原地。

圖片來源：Icon Architects

現時世界各地都有不少現代化的木建築，可是大多都不會超過6至7層。傳統上來看木材不比混凝土堅固，然而木材的防火性能卻不太差，一般以為木材易燃，在火災發生時的高溫其實足以令鋼材軟化，倒塌的機會同樣大，而且木材比起混凝土及鋼材算是更為環保並可重用的建材。