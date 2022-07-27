造價一兆美元創建沙地阿拉伯未來城市　國際山地旅遊勝地今年起動

未來城市不只存在於幻想之中，沙地阿拉伯已經逐步將高科技城市NEOM開發，包括世界上最大的浮動城市OXAGON、國際山地旅遊勝地TROJENA，還有最新釋出消息的零碳城市The Mirror Line，整個企劃成本超過一兆美元。

TROJENA（圖片來源：NEOM）

浮動城市OXAGON（圖片來源：NEOM）

沙地阿拉伯是世界上石油生產量最高的國家，也是高收入經濟體之一，國家的經濟發展靠著化石燃料來支持，不過來到這知世紀，似乎想為環保及人類的未來出一分力。NEOM企劃是由沙地阿拉伯王儲兼NEOM公司的主席Mohammed bin Salman所提出的。Salman於2015年被立為王儲，上任後一年推出改革計劃「Saudi Vision 2030」，除了在石油方面的新措施，當中涵蓋了很多社會生活方面的改革，還有很多令人意外的做法例如讓女性可以駕車、容許電影上映等。

TROJENA（圖片來源：NEOM）

至於NEOM亦是應「Saudi Vision 2030」而生的企劃，其名字本身代表著「新未來」（Neo的古希臘語為「新」、M則代表阿拉伯語的Mostaqbal，意指未來）。NEOM選址位於沙特、約旦以及埃及的國界之間，而且毗鄰紅海和蘇彝士運河，佔據全球一成以上的貿易活動。不難想像，NEOM本身一個極其重要的經濟、旅遊重鎮，可以作為歐洲、亞洲和非洲的樞紐，同時也是最嶄新科技的展示之地。NEOM被譽為「人類進步的加速器」，整個建設目標就是為了打造一個人類宜居的實驗城市，在這裡吸引到各種企業、科研、體育以及娛樂等人才和元素，將幻想化作可能。

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於今年3月，NEOM開始根據其地理特性和環境多樣性建設國際山地旅遊勝地TROJENA，更融入創新的建築，將自然山脈景觀與旅遊景點融為一體，相信是世界上獨一無二的地標，旨在突顯大自然和創新技術如何結合，並致力於環境保護和提高人民生活質素。很多人到沙地阿拉伯旅遊都定必要體驗當地的沙漠氣候，TROJENA亦不例外，在冬季的氣溫可降到零度以下，有著全年開放的滑雪度假村和人造淡水湖、商店和高級餐飲，除了滑雪坡之外亦有水上運動和山地自行車設施。工程預計在2026年完工，屆時預計將吸引70萬遊客前來，提供超過1萬個就業機會，成為當地經濟增長的動力。