世界上最長的城市「The Line」　以人為本零碳排放定義未來城市

上回提及沙地阿拉伯一個未來城市企劃NEOM，是由沙地阿拉伯王儲兼NEOM公司的主席Mohammed bin Salman所提出，是為沙地阿拉伯改革計劃「Saudi Vision 2030」中的一部分。除了上回介紹過的國際山地旅遊勝地「TROJENA」和世界上最大的浮動城市「OXAGON」之外，還有最新釋出消息的零碳城市「The Line」，整個企劃成本超過一兆美元。

「The Line」（圖片來源：NEOM）

「The Line」於去年已經宣布啟動，最近終於釋出相關的細節。NEOM這個城鎮級的開發項目請來了不同的單位合作，「The Line」」就由Morphosis Architects操刀，這個建設看似一道長城，但其實是由兩座平行的建築組成，建築呈鏡像對稱，在兩座建築之間容納了生活空間。

「The Line」（圖片來源：NEOM）

「The Line」（圖片來源：NEOM）

「The Line」有數個傲人之處，落成之後將會成為世界上最大的建築，高490米，長120公里僅寬200米，佔地面積為34平方公里，建築本身已然是一座城市。除此之外，「The Line」以世界上最高效的目標而建設，這裡完全使用可再生能源，並且可以容納900萬人口，比起香港還要多。而且因為呈平行直線狀，所以最遠兩端的通勤時間只需要20分鐘。

「The Line」（圖片來源：NEOM）

「The Line」邀請到建築、工程領域中最頂尖的團隊將未來城市的想法實現出來，基於當今人類在城市生活中面臨的種種挑戰，以創新的方法去解決這些挑戰與環境危機，同時將宜居性放在首要任務之上。設計突顯「前所未有」的生活體驗，定義未來城市應有的模樣，在保護自然同時以人為本。

「The Line」（圖片來源：NEOM）

為了達到零碳排放量，整個地帶將沒有汽車和車道，當中9成半的土地及自然生態都被保護，全年理想的氣候確保居民可以享受周圍怡人的自然風光。主要通勤方式為高速鐵路，並且鼓勵人們步行，由於窄長的設計所以設施之間可以極短的步行路程到達。水和能源需求被限制在最低限度，配合水淨化系統可以循環使用9成以上的水資源，並發展循環水產養殖系統。這項企劃現正進行，預計在2030年完工，符合「Saudi Vision 2030」的目標。