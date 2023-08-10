甄子丹結婚20週年　豪包Gucci掌門人莊園補辦婚禮　住1晚承惠17萬

甄子丹上週居然大婚了？

刷到消息的時候，也一時有些恍惚，瞭解之後才知道，原來是他為了慶祝與妻子結婚二十週年，特地補辦盛大婚禮。

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婚禮選址於妻子汪詩詩最愛的意大利科莫湖邊的莊園，眼尖的MISS發現，這正是Gucci二代掌門人Aldo Gucci的家Villa Balbiano。這個莊園佔地面積達12,140m²，是科莫湖畔最大的私人住宅，坐擁獨棟別墅、泳池、碼頭，甚至船庫。

甄子丹與汪詩詩在湖畔草坪上舉行了温馨的儀式，王寶強、呂良偉夫婦、王晶夫婦等人均有出席。隨後，他們又在別墅內、小徑旁、門口分別取景，留下幸福瞬間。雖然我們無法去現場感受這樣的甜蜜，但可以預訂這棟別墅體驗下，目前它僅接受整棟出租，僅使用室內的話價格在17萬元起。

當地最大私人別墅 需乘船抵達

Aldo Gucci故居名為Villa Balbiano，位於意大利科莫湖畔，需要乘船才能抵達。

科莫湖是阿爾卑斯山脈的冰川湖，環境極其別緻。不僅奢華酒店雲集，還受到歐美名流們的青睞，他們以擁有一棟科莫湖畔的別墅而感到驕傲。科莫湖畔的別墅設計打破了傳統的設計規則，景觀設計師變得尤為重要，往來的遊人能觀賞花園種植的花卉、綠植，因此成為了富人們暗自較勁的手段。其中最引人注意的是Villa Balbiano，距今已有400多年曆史，幾經易主後，變為對公眾開放的場所。曾舉辦過婚禮、開過服裝發佈會，這一次甄子丹婚禮選在這裏，很是相襯。別墅共有6間套房，擁有室內外泳池、船庫、私人碼頭和兩公頃花園，是科莫湖最大的私人住宅。

它建於16世紀，原主人是紅衣主教 Tolomeo Gallio（托洛梅奥·加里奥）打造了一棟用來招待羅馬天主教會成員和名流們參加晚宴舞會的地方。後來，加里奥將別墅轉手給Angelo Maria Durini（安傑洛·瑪莉亞·杜里尼）。他在原來的基礎上擴建了花園、噴泉、大道和涼棚，就有了如今別墅的樣貌。

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修復凡爾賽宮設計師操刀 保留百年壁畫、傢俱

杜里尼不僅僅擴建了別墅，他還在室內添置了壁畫和雕像，裝飾雕像來自佳士得和蘇富比。讓人驚歎的是繪滿了一整層樓的壁畫，由雷基兄弟和 Agostino Carracci（阿戈斯蒂諾·卡拉齊）於17世紀繪製。

走進別墅即是會客廳，金絲絨沙發搭配水晶吊燈頗有復古範兒。別墅共有兩層，分佈着6間客房，每間都有獨立盥洗室。如今，我們看到的別墅已經經過了設計師雅克·加西亞（Jacques Garcia）修復，他極為擅長將荒廢的城堡打造成藝術宮殿。汪詩詩穿着復古簡約的婚紗在裏面拍照，盡顯雍容氣質。室內傢俱大有來頭，每一處桌椅、壁爐等物件保留了杜里尼收藏的古董。主卧室也位於一樓，享有最佳觀景露台。卧室保留了17世紀設計風格，以紅色為主調搭配繁複雕花鍍金鏡面點綴。位於同一層的書房則低調很多，統一的木質材料，在細節中彰顯主人的品味。

二樓大廳延續統一風格，懸掛的畫作和雕像宛如一間藝廊。透過落地窗一覽科莫湖畔景緻。二樓的客卧用朝向科莫湖的窗户代替了露台。不得不説，MISS更偏愛客卧的風格，尤其是面向湖畔景觀的盥洗室。

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2021年，別墅上線過Airbnb，當時截止僅限入住兩人，每晚價格為5.5萬元起。一上線，別墅一整年的房間就預訂完了。如今，它不再接受單獨預訂，只用於整棟出租，室內使用一晚的價格為20,000歐起，港幣約17萬元。歷經百年的壁畫和古董傢俱，令別墅成為一間極具觀賞性的藝廊，無論是度假還是舉辦婚禮，都非常具有價值。