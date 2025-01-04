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ROLEX勞力士2025年公價上調　金錶售價再創新高　平均5-7%漲幅

/ 撰文 腕表之家
/ 2025.01.04
作為名錶世界的的「硬通貨」，勞力士價格上漲背後反映複雜的社會經濟因素。

根據外媒消息，從2025年1月1日起勞力士腕錶全球售價再次迎來上調。這是繼2024年1月、2024年6月後，短期內迎來的第三次價格調整，平均漲幅從5%到7%不等。其中純金款宇宙計型迪通拿漲幅高達13.9%，成為所有錶款的漲幅之冠，引發玩家關注。

根據網傳價目表，此次價格調整純金款受影響最大，整體來看：

·鋼款、鉑金鋼款、純鉑金款的漲幅約1%，

·白金鋼款漲幅約2%；

·黃金鋼款、玫瑰金鋼款、鈦款漲幅約5%；

·純金款（白金、黃金、永恆玫瑰金）漲幅約7%；

這份表單中，宇宙計型迪通拿被單獨列出：

·白金款漲幅約1%；

·鋼款漲幅約3%；

·黃金鋼款漲幅約6%；

·純金款（不含鑲鑽）漲幅高達14%；

由於涉及型號眾多，受制篇幅無法逐一列舉，下面僅挑選部分熱門款分享。它們之中，鋼款腕錶的價格波動最小，短期內難以對二級市場行情產生影響：

ROLEX潛航者型Ref.124060（ROLEX）

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● 潛航者型Ref.124060（無歷鬼）當前售價9550歐元、調整後9700歐元，漲幅1.57%；

● 格林尼治型II Ref.126710blro（紅藍圈）當前售價11200歐元、調整後11300歐元，漲幅0.89%；

● 探險家型II Ref.226570（探二）當前售價10100歐元、調整後10200歐元，漲幅0.99%；

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● 這裏有個例外，作為一款非貴金屬腕錶，採用RLX鈦金屬錶殼的遊艇名仕型Ref.226627當前售價14750歐元、調整後達到了15550歐元，漲幅5.42%堪比18K金腕錶。

● 貴金屬腕錶方面，採用白金錶殼的星期日曆型40 Ref.228239（元首鏈），當前售價45300歐元、調整後48400歐元，漲幅+ 6.84%

● 深潛型18K金款Ref.136668lb當前售價56700歐元、調整後60700歐元，漲幅7.06%；

● 宇宙計型迪通拿Ref.126508（金迪）當前售價43200歐元、調整後49200歐元，漲幅高達13.9%；

以上訊息僅供參考，產品最終售價以勞力士官網為準。腕錶之家也將在獲取人民幣售價後，第一時間更新「腕錶報價」數據庫，請表友們持續關注。

同場加映：勞力士2024年Daytona利曼100停產　Yacht-Master II亦退出舞台（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】

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