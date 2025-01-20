盤點10款2024年矚目新錶　除Rolex和Blancpain外還可注意這些品牌

2024年，是世界名錶市場，在經歷了10年「狂飆」後（2014-2024），由過熱到降温的轉折之年。即便如此，2024年也湧現了一批重量級，甚至是充滿爭議的新錶。今天，我將選出其中10個，作為2024的總結，併為過去的一年畫上句號。品牌不分先後，咱們開始。

Patek Philippe百達翡麗Cubitus，公價366600起步（人民幣）。

百達翡麗Cubitus，可以說是今年最重量級，同時也是最具爭議的新錶。Cubitus的問世，一方面，是百達翡麗鋼殼鸚鵡螺5711A停產後，Cubitus將作為5711A的接替者；另一方面，則是百達翡麗對旗下運動款陣容的又一次加強。脱胎於鸚鵡螺的Cubitus，使用了讓人意想不到的方形外觀，有人喜歡，當然也有人難以接受，Cubitus一時間成為了全球錶迷討論的焦點。但毫無疑問的是，當前Cubitus大幅超公價，在全球名錶行情下滑的今天，在炒錶絕跡的今天，Cubitus一飛沖天，說明了百達翡麗的號召力、影響力依舊。

百達翡麗Cubitus 5821

百達翡麗Cubitus 5821（腕表之家提供）

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百達翡麗Cubitus 5822

Cubitus 5822（腕表之家提供）

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A. LANGE & SÖHNE朗格DATO萬年曆計時陀飛輪Lumen，公價約469萬（人民幣）。

DATO萬年曆計時陀飛輪Lumen，是今年價值最高的名錶之一，也是今年複雜款的「天花板」款式之一。單說萬年曆、手動計時、陀飛輪的組合，就已經把複雜度幾乎拉滿，更關鍵的是，還有朗格兩個頂級「BUFF」（加強的意思）疊加，一個是Lumen夜光，一個是蜂蜜金錶殼，只有最重量級的朗格，才能用上這兩個配置。最終的成果是，朗格DATO萬年曆計時陀飛輪Lumen，在保持朗格一貫的精美、複雜之外，Lumen夜光效果還增添了現代和炫酷。相比百達翡麗單純的計時萬年曆，朗格DATO萬年曆計時陀飛輪Lumen，着實超出了一個身位。

朗格DATO萬年曆計時陀飛輪Lumen（腕表之家提供）

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Panerai沛納海潛行Elux LAB-ID 1800，公價786100（人民幣）。

潛行1800，是沛納海在「燒雞」陀飛輪之後，又一隻挑起沛納海複雜錶「大旗」的新款。潛行1800的機芯中，自帶機械發電模塊，有4個發條盒專門用來發電。按下按鈕，釋放發條，帶動微型發電機，給錶盤LED燈供電，點亮後，LED燈可發光30分鐘。這一功能，和其他名錶的複雜功能，形成明顯區別，而且和沛納海的潛水、大錶本色，簡直是天作之合。潛水，需要夜光；機械發電模塊，需要大尺寸錶殼容納，對於沛納海來說，這一切都是順理成章，但凡換成其他名錶品牌，誰都做不出沛納海的效果。

Panerai沛納海潛行Elux LAB-ID 1800（腕表之家提供）

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Rolex勞力士格林威治GMT「皮蛋圈」126710，公價91600（港幣）起步。

自打2019年，勞力士徹底停產單色圈的格林威治後，所有的格林威治GMT都是雙色圈。紅藍圈（可樂圈）、藍黑圈（國米圈）、黑綠圈（雪碧圈），都是勞力士當下的熱門。唯一的問題是，彩色雙色圈，很醒目，想低調那是不可能的。

而今年，勞力士推出了格林威治的「皮蛋圈」，黑灰配色，也是雙色圈，但一下就低調起來了，能通吃更多「嚴肅」場合。同時，勞力士格林威治上經典的「小綠針」在「皮蛋圈」上也回歸了。黑灰中有一點綠，很悶騷。另外，相比其他彩色雙色圈，「皮蛋圈」的行情，也相對低一些，是目前最容易入手的格林威治。

勞力士格林威治GMT「皮蛋圈」126710（腕表之家提供）

同場加映：勞力士2024年Daytona利曼100停產 Yacht-Master II亦退出舞台（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TUDOR帝舵碧灣計時「粉盤」，公價45900（港幣）。

相比必須謹慎行事的勞力士，同樣是勞力士集團旗下的帝舵，就經常可以「放飛自我」，時不時給各位玩家放出一個「王炸」。今年，帝舵碧灣計時，一隻粉色盤面，直接給降温的名錶市場又來一波「回暖」。在貝克漢姆、周杰倫名人效應的加持下，碧灣計時粉盤，一飛沖天，大幅超公價，是今年新錶中非常罕見的超公價款。同時碧灣計時粉盤，又帶起了一波粉色潮流，不少其他名錶品牌，紛紛跟進，也推出了粉色款。在綠盤、蒂凡尼藍盤之後，下一個熱門盤面說不準就是粉盤。帝舵，有時候真的比勞力士還要好玩。

帝舵碧灣計時「粉盤」（腕表之家提供）

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Blancpain寶珀50噚42毫米5010，公價133500（人民幣）起步。

等待了16年，寶珀終於在今年，推出了42毫米的量產版50噚5010。寶珀50噚經典版在2008年推出後，量產版一直是45毫米，尺寸偏大。像40/42這種適中的尺寸，只給「梭子魚」、「無輻射」這種限量版安排。而現在，量產版42毫米的50噚經典版終於有了。除了縮小尺寸外，手錶外觀變化不大，用了鈦殼，依然是經典的藍寶石錶圈，機芯同樣也是1315自動機芯。一個新變化是，新款50噚5010使用了一個新的自動陀。自動陀造型更接近1953年的古董錶機芯，自動陀本身是全金的，做了鍍黑，但又包了金邊，豪華感一下就出來了。相比45毫米，42毫米的50噚5010非常適合咱們國內玩家的手腕，可以說，簡直完美。

寶珀50噚42毫米5010（腕表之家提供）

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Breitling百年靈萬年曆計時，公價472800（港幣）。

萬年曆計時，是一個頂級的功能組合，一向只有百達翡麗、朗格、江詩丹頓等，始終將萬年曆計時，保持在主打陣容當中。其他名錶品牌，通常不涉足萬年曆計時這個領域。但今年，百年靈為了紀念140周年，推出了萬年曆計時。使用百年靈B01自動計時機芯並安裝了萬年曆模塊。百年靈對140周年的萬年曆計時，非常重視，一下推出了3款，包括航空計時、璞雅、超級機械計時。3款萬年曆計時，風格各不相同，可謂陣容強大。相比百達翡麗、江詩丹頓動輒100萬以上的萬年曆計時，這3款，公價都是45萬8。雖然百年靈計時萬年曆是在自動機芯基礎上推出的，但在當前的名錶市場中，百年靈能提供出40多萬的萬年曆計時，難能可貴。

OMEGA歐米茄海馬海洋宇宙「硅陶瓷」，公價61000（人民幣）起步。

2023年，歐米茄首次推出，使用氮化硅陶瓷錶殼的海馬海洋宇宙。2024年，歐米茄將氮化硅陶瓷，普及到鋼殼的海馬海洋宇宙上，使用「青銅色」氮化硅陶瓷錶圈。以往的陶瓷錶，都是氧化鋯陶瓷，新型氮化硅陶瓷的優勢在於，重量只有氧化鋯陶瓷的一半，同時也能做出「青銅色」這樣的彩色。我們知道，陶瓷錶的重量，雖然比鋼錶輕，但輕的有限。如果將來，氮化硅陶瓷得到普及，那麼陶瓷錶的重量將大幅降低，佩戴感受也將得到提高。雖然，歐米茄的氮化硅陶瓷，目前使用的範圍還不大，但歐米茄已經打開了陶瓷錶新世界的大門。

IWC萬國葡萄牙「永恆歷」，公價約130萬（人民幣）。

萬國「永恆歷」是今年意義最重大的複雜錶，沒有之一。「永恆歷」在萬年曆的基礎上，又往前邁了一大步。萬年曆因為平閏年和機械構造的原因，需要在2100年，人手調一下。但是現在萬國的「永恆歷」，至少到3999年都不用調節。其中最關鍵的是，萬國「永恆歷」僅僅是在萬年曆的基礎上，增加了8個部件（最核心的是400年程序輪），就實現了「永恆歷」的功能。這就意味着，萬國可以將旗下的萬年曆，都升級為「永恆歷」，這將讓萬國或者說歷峰集團，在「一鍵調節」萬年曆模塊之後，再次獲得萬年曆中的「壟斷技術」。

IWC萬國葡萄牙「永恆歷」。（腕表之家提供）

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Grand Seiko冠藍獅「白樺林」正裝錶，公價79000（人民幣）。

自從2020年，冠藍獅發布新一代9SA5自動機芯後，冠藍獅就具備了和勞力士、歐米茄等瑞士名錶全面對抗的實力。今年，冠藍獅在新一代機芯的陣容中，又增加了手動機芯，推出使用9SA4手動機芯的「白樺林」正裝錶。這隻錶同樣展現出了相當高的技術和藝術水準。一來，「白樺林」已經成為了冠藍獅最著名的盤面裝飾；二來，新型9SA4手動機芯，在使用冠藍獅獨有的「雙衝擊擒縱」之外，機芯設計和打磨裝飾，完全達到瑞士高端名錶水平。今天，手動錶的數量本身就比較少，而手動大三針可以說幾乎「絕跡」，除了朗格的理查朗格，就是這隻冠藍獅了，可見這隻「白樺林」正裝錶是多麼難得。

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