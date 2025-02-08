Rolex堅持Parachrom游絲　拒絕全面使用矽游絲　關鍵原因在這裏

矽材質被引入到腕錶上，不過20來年時間，但矽材質就已經被稱作鐘錶業最跨時代的革新創舉，而提到矽，這種創新材質最重要的鐘錶零件就是矽游絲，它讓腕錶提升了走時精度，也不受溫度影響且具備了很重要的防磁能力。

但如今全面使用矽游絲的腕錶品牌，就還是雅典（Ulysse Nardin），百達翡麗（Patek Philippe），斯沃琪集團（Swatch Group Limited）品牌，而很多錶友們都一直都對早早投入矽材質研發的勞力士，至今為什麼不選擇全面普及矽游絲抱有疑問？那今天來給錶友們做個詳細介紹。

我們先說結論，勞力士之所以到今天，除皮帶正裝恆動1908以外，依然沒有在男錶上使用矽游絲主要原因有兩個：

第一，勞力士方面認為矽游絲受到強烈衝擊、拉扯，會發生斷裂。矽游絲，是光刻一體成形，無法修復，只能更換。當前手錶的矽游絲，可以更換，而20年30年，或更久之後，是否還有對應型號的矽游絲可換，要打一個問號。而金屬游絲，損壞、變形後，可以手工修復。

第二，勞力士方面認為，目前男錶使用的Parachrom藍鈮游絲（鈮鋯合金），除了可以修復的優點外，藍鈮游絲的性能，可以滿足勞力士超級天文台每天誤差-2/+2秒標準，同時防磁能力也很出眾，可以媲美矽游絲。是更穩妥的選擇。

勞力士藍鈮游絲，勞力士矽游絲（腕表之家提供）

實際上，勞力士骨子裏就是一個非常傾向於傳統製錶的品牌，這就註定了勞力士對於傳統「金屬游絲」的青睞。

但能讓勞力士「放棄」矽游絲，藍鈮游絲真的有這麼強？

是的，Parachrom藍鈮游絲是真強，勞力士在上世紀90年代重金研發，是「金屬游絲」中天花板一般的存在。

勞力士Parachrom藍鈮游絲（腕表之家提供）

勞力士在1995年至2000年，經過5年，成功研發出Parachrom藍鈮游絲（鈮鋯合金）。Parachrom藍鈮游絲，是為了替代勞力士之前使用的來自斯沃琪集團的Nivarox鐵鎳合金游絲。

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因為Nivarox鐵鎳合金游絲，含有微量的鐵，防磁能力就比較有限。而勞力士Parachrom藍鈮游絲，是鈮鋯合金，不含鐵，所以防磁能力大幅提升。勞力士方面表示，Parachrom藍鈮游絲防磁能力，大於6250高斯（常規Nivarox游絲通常是60高斯）。加上是自產游絲，避免了受制於人，這是勞力士研發Parachrom藍鈮游絲的初衷。

Parachrom藍鈮游絲（腕表之家提供）

也由於Parachrom藍鈮游絲，是一種全新金屬配比的游絲，金屬特性都是未知，一切需要從頭摸索，所以勞力士還真就遇到問題了。在研發中，鈮鋯合金製作的游絲，出現了走時不準的情況。原因是，鈮鋯合金在一段時間後，會氧化，出現一個氧化層。關鍵是這個氧化層，它分佈不平均，會破壞游絲平衡，機芯自然就走不準了。而像斯沃琪集團的Nivarox鐵鎳合金游絲，雖然防磁弱，但它抗氧化，不存在這個問題。

勞力士最終解決了這個問題，用陽極氧化給鈮鋯合金游絲鍍上一個鍍層（電鍍一個鍍層），就能防止氧化，鍍層是藍色的，勞力士Parachrom藍鈮游絲標誌性的「藍色」就是這麼來的。陽極氧化的鍍層，可以精準控制，並厚度均勻，勞力士的鍍層約50納米。陽極氧化電鍍後，再經過一個200度的熱處理（讓分子平衡），「強悍」的Parachrom藍鈮游絲就誕生了。

Parachrom游絲，誤差曲線（腕表之家提供）

Parachrom藍鈮游絲，如圖表所示，理論上30天的誤差，都保持在正負0.2秒之間，加上它還防磁，說它是金屬游絲中的「天花板」，一點兒不誇張。當然，由於Parachrom藍鈮游絲，增加了陽極氧化的工序，所以它的成本，是要高於Nivarox鐵鎳合金游絲的。但在強悍的性能面前，這並不是什麼問題。

勞力士在未來一段時間裏，依然不會在主力男錶上使用矽游絲

勞力士Syloxi矽游絲（腕表之家提供）

2001年雅典第一個推出使用矽游絲的手錶FREAK，之後，勞力士就和雅典、百達翡麗、斯沃琪集團、瑞士電子與微技術中心(CSEM)合作，組成了一個「矽游絲技術聯盟」共同研發矽游絲技術，並有專利保護（專利保護到2021年過期）。勞力士於2014年推出自己的Syloxi矽游絲。但主力男錶，不使用。Syloxi矽游絲只使用在女錶2236機芯上，以及恆動1908上。

勞力士Syloxi矽游絲（腕表之家提供）

現在，已經來到2025年，矽游絲專利保護期已經在2021年過期。之前受到專利限制的歷峰集團、LV集團等，也都開始使用矽游絲。比如，歷峰集團旗下的萬國，已經推出使用矽游絲的葡萄牙航海精英月相潮汐。矽游絲，可以說，已經在名錶世界大規模普及。但這並不包括勞力士。

ROLEX（腕表之家提供）

勞力士只在女錶、恆動1908上使用Syloxi矽游絲的原因，也很容易理解。矽游絲，光刻一體成形，有完美運行曲線，加上防磁，可以給女錶2236這種小尺寸機芯、恆動1908這種纖薄機芯，帶來明顯走時提升，也不會增加機芯厚度（藍鈮游絲有末端上繞，會增加厚度）。同時女錶、皮帶正裝錶，也不會涉及潛水、飛行、探險等極限運動，矽游絲可以勝任。

Parachrom游絲（腕表之家提供）

另外，有消息表示，在優良的性能之外，勞力士Parachrom藍鈮游絲昂貴的開發成本，也註定了Parachrom藍鈮游絲將長期作為勞力士的主力，不會被輕易替代。

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