【新年新錶】迎接金牛年下決心捉緊時間與機會　嚴選男士紅色腕錶

一年容易又新年，這個見人的日子，向來都是展現時尚觸覺的時刻，可惜今年不少朋友都選擇留在家中謝絕群組接觸，不過應節的事項還是要做的，身穿紅色配件不是迷信，而是讓自己調整心情，用紅色打開新的一年，準備好一個更佳的自己。至於男士不少得的腕錶又有哪些應節的？

Big Bang Unico Red Magic（圖片來源：HUBLOT）

說到紅錶，不得不提HUBLOT的「Big Bang Unico Red Magic」，因為這件突破性之作是業界首款擁有鮮豔紅色陶瓷結構的產品。陶瓷用於製錶有不短的日子，但向來都是以黑白為主。至於紅色陶瓷不單是外表亮麗突出，更具有實用價值，它比起傳統材料更輕，有著低過敏性和更耐刮擦的優點。這款作品具備Unico系列所有的特點，例如可隨時重置的Flyback計時碼錶、及兩個按鈕和一個日期指示器，只是這些部件都以紅色設計，款式限量500枚。

Big Bang MP-11 Red Magic（圖片來源：HUBLOT）

此外，品牌另一款Big Bang MP-11 Red Magic，顧名思義以紅色造就迷人魔力，所採用的亮紅色陶瓷錶殼是由品牌自行研製，經典的夾層錶殼設計的底面以紅色陶瓷製，中層為藍寶石水晶，七個猶如跑車引擎的發條鼓收入眼簾，型格設計當然不少得紅黑配色的配搭，即使過了新年，日常配襯起來也是吸睛之作，款式限量100枚。

TAG Heuer剛於去年推出的第三代「Connected」（圖片來源：TAG Heuer）

近年大家都或鍾情於智能腕錶，或者大家都沒有錯過TAG Heuer剛於去年推出的第三代「Connected」，其精鋼外觀仿照機械錶設計，配上橡膠錶帶卻別具運動感，是次為迎接新年更推出紅色錶帶。作為智能腕錶，介面的設計、功能與顏色當然任君選擇，個性化功能包括全球定位系統、心率監察儀及其他傳感器，提供Wear OS by Google™的全天候線上服務，如果喜歡高爾夫球、跑步、單車、健身等運動的朋友亦有品牌的「TAG Heuer Sports」應用程式支援，是為大家要計劃健康新一年的好助手。

DEFY 21 Carl Cox（圖片來源：ZENITH）

另一方面，如果閣下是音樂愛好者，ZENITH最近與世界知名DJ兼製作人Carl Cox所合作推出的「DEFY 21 Carl Cox」定能滿足你的音樂魂。Carl Cox是電子音樂界無人不曉之人，他的成就正好表現出牛年象徵的決心與毅力，從上世紀活躍於地下音樂節、名不見經傳的人物走到今天成為備受尊敬的唱片公司。作品搭載1/100秒計時功能，搭配碳纖維錶圈及夜光縫線錶帶，鏤空錶盤展現出猶如唱片的圓盤韻動，時間的律動，與音樂愛好者的音樂之魂的脈動和諧結合。