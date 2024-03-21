創新法日料理餐廳WHISK限定和牛盛宴　時令精巧菜單配美酒佳釀

時令嚐鮮是味蕾體驗一大要素，在這個春夏美食世界有著繽紛的頂級食材等著各位食客。於城中一家主打創新法日料理的餐廳WHISK享負盛名，於去年入選「100 Top Tables」、其酒單屢獲《Wine Spectator》的「Best of Award of Excellence」，是為品嚐美酒佳餚的必到之地。

時令菜單中的「炭燒龍蝦」（圖片來源：WHISK）

WHISK現時由新晉主廚William Lau主理，進駐餐廳的兩年間帶領團隊以現代法式烹調技巧及頂級日本食材，糅合時令變化設計出多款令人垂涎的菜單，從最新推出的晚市嘗味菜單「尋味法日精巧極致饕宴——時令菜譜」中可以探索到時令食材的各種烹調及搭配可能。菜式極為精緻，味道富有層次，別具複雜度卻沒有讓任何一款食材專美，反而是配搭得恰到好處，互相昇華。菜單設有十道菜或六道菜可供選擇，還可額外選配專業品酒師美酒配對服務。

「Petrossian Daurenki 魚子醬」（圖片來源：WHISK）

「橋底泡芙」（圖片來源：WHISK）

菜單中最能體會到味覺層次的可能是前菜「Petrossian Daurenki 魚子醬」，魚子醬搭配鮮美蟶子及茄子，三者配合有致，兼具鮮香與甜美，既濃郁卻又清新，兼具出眾的味道與口感。另一道「橋底泡芙」實屬創意之作，以本地避風塘炒蟹變奏而成，混合蟹肉的鮮甜、精選自日本沖繩的醃製辣椒及日本香蔥，複雜味道直擊味蕾。至於重點菜式則有芳香撲鼻的「炭燒龍蝦」，配搭鳴門卷、海苔及荷蘭汁使龍蝦帶有的極致海洋鮮味散發得淋漓盡致。主菜方面可以體會到餐廳的熟成肉之美味，例如以法國麝香鴨製成的「熟成鴨」，配以甜菜、朱古力及紅桑子醬汁，將鴨肉的鮮嫩多汁風味突顯出來。亦建議升級為「法式乳鴿」，此道菜式盡顯熟成肉的優勢，香脆的表面流溢出香濃的油脂，皮下是鮮嫩鴿肉充滿肉香，賦以尖椒及迷你青瓜的清新氣息相輔相成。此菜單會遵循季節食材的個性特質有所變動，在品嚐前需要提前預訂。

「法國頂級Polmard牛肉他他」（圖片來源：WHISK）

「和牛牛小排」（圖片來源：WHISK）

除此之外，餐廳自3月中推出了星期三限定的「和牛醇酒饗宴」成為人氣菜單，和牛滋味對於香港人而言是屬於家鄉的味道，每一道菜式都將和牛各方各面的特質發揮出來。先是前菜「法國頂級Polmard牛肉他他」採用了巴黎百年肉商Polmard的出品，配上愛心造型的海苔窩夫，伴以七味紅桑子，細味肉品至鮮原味更有多重味覺享受。至於「牛尾意大利雲吞」則搭配風乾火腿及煙燻牛油，細膩風味使人難以忘懷。主菜方面有肉質軟嫩的「和牛牛小排」，配以脆皮薯仔及羽衣甘藍和特調日式烤肉醬汁，可謂是愛牛之士必嚐之選。亦可選擇「酥皮和牛派」體會細緻複雜的風味，將和牛與自家製海苔醬、羽衣甘藍及雜莓互相融和，口感層次極為豐富。

「OmaSake清酒饕宴」（圖片來源：WHISK）

「和牛醇酒饗宴」菜單當然不少得美酒，是次特意嚴選了來自舊世界的環球佳釀，包括酒體飽滿的法國Bordeaux、意大利經典酒區Chianti、複雜精緻的Bourgogne等。作為法日料理餐廳，WHISK亦有一系列日本酒可供品嚐，如果是清酒愛好者，則可在逢星期二及四推出的「OmaSake清酒饕宴」找到來自秋田縣的優質清酒。秋田縣被譽為雪國，出產以雪山純淨水源和絕佳風土孕育出來的秋田清酒小町米，六款清酒皆為屢獲殊榮之作，既有優雅圓潤的作品亦有果香豐富之作，與時令菜式配搭最為合襯。

圖片來源：WHISK

WHISK

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 5樓