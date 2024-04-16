米芝蓮推介食府國金軒春夏菜單　著重食材調和食療以中藥入饌

【米芝蓮】踏入三、四月，天氣突然轉季，不少香港人對於氣溫驟變和濕度提升感到不適，改善體質從飲食著手不失為一個溫和的方法。米芝蓮推介食府國金軒向來擅於奢華精緻粵菜，結合時令頂級食材以傳統粵式烹調技巧及創意帶來非凡的品嚐體驗。在這個春夏，國金軒以養生為理念推出全新菜單，結合傳統古老智慧，以溫和的中藥材入饌，使得精緻粵菜增添與別不同的層次與滋味。

「和・膳滋補晚宴」（圖片來源：國金軒）

是次全新的「和・膳滋補晚宴」由餐廳的中菜行政總廚鄧浩宏師傅匠心炮製，將春意盎然的氣氛融入菜單之中，特別著重食材之間的調和，以展現平衡陰陽五行的飲食哲學，並達到滋補養生之效。菜單中的食材除了依季節嚴選不時不食，亦根據港人的體質、天氣、地域等因素而決定食材和烹調手法，例如根部植物、菇菌類及莓果等藴含中醫藥療效的食材，融入前菜乃至甜品當中，突顯出廚師對於食物營養的研究與觸覺。

（圖片來源：國金軒）

一場美味的盛宴有時並不需要強烈的感官衝擊，予食客一種身心靈的舒爽也令人足夠享受。菜單中的主菜「鮮磨豆漿茨實葛仙米浸龍蝦球」，用上了有著自然界之瑰寶之美譽、「綠珍珠」之稱的葛仙米，富含高蛋白質、維他命B及胺基酸的凝膠球狀藻類帶有清淡雋雅的風味，更能與龍蝦球共同營造出鮮美和爽嫩的豐富口感。

「老陳皮北芪黨參燉和牛面脥」（圖片來源：國金軒）

「琥珀香芋山藥棗皇卷」（圖片來源：國金軒）

至於一道「老陳皮北芪黨參燉和牛面脥」就充滿著中藥入饌的特色，菜式藥性平和，黨參有助增強免疫系統，能夠在享用美食之間達到補中益氣的療效，味道不會使人覺得藥味濃郁，反之與食材完美配合起來。另一道啟發自傳統韓式美食的「韓國鮮人蔘五味子燉土雞湯」，則有著補氣安神、益智之功效，五味子賦予了保肝潤肺、美白養顏的療效，蔘香濃郁與鮮嫩土雞肉配合出甘醇的滋味。甜品方面有味道甜而不膩、口感細緻綿密的「薑汁鮮奶圓肉杞子燉蘆薈」，剛好為菜單完美作結。最後，如果是酒迷的話亦推薦加配專業品酒師美酒配對，國金軒自2016年開始獲得Wine Spectator「最佳卓越大奬」，餐廳有多達300種極品佳釀，隨時為食客提供匠心配對的侍酒服務。

圖片來源：國金軒

國金軒The Mira

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓