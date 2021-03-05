【特式飲食】精緻新派越式料理　黃金海膽湯檬粉令味蕾超滿足

限聚令放寛，大家終於可以出外來個輕鬆晚餐。假如大家在之前密集的節日中已吃了膩中西日韓菜式，今次推介的新派越菜可能會為你帶來新鮮感。

主打現代越式料理的XU N由大廚John Nguyen操刀，他生於胡志明市，期後於越南以外最多越南人聚居的地方——美國加洲橙縣長大，所以風格被中式及美式文化影響；來到香港，他就以拿手的美式烹調方法，帶來新穎的越南菜式，其中的招牌牛肉越南河粉以油脂少的特點和豪華的擺盤吸引不少香港食客棒場。

大廚John Nguyen生於胡志明市（XU N）

要試出一間越南餐廳的功架，一碗順化牛腱湯檬粉的湯底就能明辨高下。XU N的Bun Bo Hue順化牛腱湯檬粉相信不會令大家失望；大廚以熬煮足足48小時的濃郁牛骨湯作這款湯粉的靈魂，配上軟嫩牛腱、五花腩、自家製肉丸、越南手工扎肉和新鮮香葉，一次過嚐試到多種材料，特別推介給第一次來XU N的朋友。

Bun Bo Hue順化牛腱湯檬粉 HK$148（XU N）

另一款較為清新的Bun Cha Ca鱈魚湯檬粉主打濃郁鮮味，以越南富國島知名魚露為自家烹調的魚湯加入地道風味。一大塊外皮香脆的煎鱈魚柳，配上地道越南魚醬、香草和鮮甜菠蘿，充滿東南亞特色。

Bun Cha Ca鱈魚湯檬粉 HK$148（XU N）

今次新菜式中最吸引的一款，一定是金黃色的Uni Bun海膽湯檬粉！入口即融的鮮甜海膽是香港人其中最愛的食材，而大廚更手搭配金黃流心蛋，令這個檬粉的口感更豐富，同時令每一口的味道增加層次，半透明的米粉掛滿海鮮蕃茄湯，非常濃郁鮮味，配上氣泡酒，平衡各種味道。

Uni Bun海膽湯檬粉 HK$198（XU N）

如果跟朋友一起分享，筆者特別推介越南其中一款著名菜式Shaking Beef鑊仔炒牛柳粒。大廚特別選用了肉質嫩滑的澳洲和牛，不斷搖晃煎鑊確保牛肉平均受熱，每一粒都非常香口，加上一碗的蒜蓉蒸飯，一定非常滿足！