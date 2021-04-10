Cocktail｜2020最受歡迎十大調酒　這款7年冠雞尾酒你有無飲過？

成立於 1972 年的 Drinks International 為一專門致力於提供全球烈酒、葡萄酒以及啤酒市場所有最新發展及趨勢的新聞媒體，具指標性、參考性極高的市場報告、新聞分析和獨到的觀點，多年來也讓 Drinks International 成為不少飲酒愛好者的購前參考書，此外，每年年初 Drink International 更會依據不同的酒種、品牌以及調酒等不同類別來公布年度排行，而在今年年初 DI 也正式地公佈了 2020 年世界各地的酒吧所販售的經典調酒前 50 大排行榜，現在就讓我們一起來看看在 2020 年榜單中的前十名有哪些調酒吧！

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