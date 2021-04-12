七千呎燒肉店開幕　獨家大理石油花小田A4和牛　放題格局內有乾坤

當大家都重拾心情開始到處覓食了，定必要求能大快朵頤又高質素，最近的話題之作，就落在佐敦佔地7,000平方呎的日本燒肉店「和牛燒肉一郎」。光是看環境氛圍已經覺得別具氣派，卻難以想像竟然是做放題，但任食也不代表不好，298元至938元的價格範圍就知道內有乾坤。

全港獨家供應的「小田A4和牛」（Odagyu）（圖片來源：和牛燒肉一郎）

餐廳另一個注目點是「燒肉新幹線」，可以為食客提供快捷又衛生的食物送遞體驗。至於所選用的和牛，大家可能甚少見到，因為是暫時依然是全港獨家供應的「小田A4和牛」。小田和牛來自日本鹿兒島縣薩摩半島南部的牛舍，五十多年來都採用十二種不同材料複合而成的飼料餵飼小田和牛，所以牛肉肉質鮮美、口感柔滑濃郁，大理石油花更是吸引眼球又點亮味蕾。

（圖片來源：和牛燒肉一郎）

是次難得地在本地見到鮮有的和牛品種，在未能外遊期間能夠品嚐到鹿兒島名物已經相當吸引，另外的標誌性美食有「薄炙蔥花牛舌」丶「牛肋條」和「大判壽喜燒牛里脊肉」等，除了牛肉之外，還有豚肉及雞肉如「日本產豚肋肉」丶「日本產雞腿肉」及「薩摩豚香腸」等。海鮮方面亦有每天新鮮空運到港的貴價食材，包括「海老」丶「帆立貝」丶「墨魚」丶「生蠔」、「鮑魚」，以至是「帝王蟹」及「伊勢海老」。

（圖片來源：和牛燒肉一郎）

+ 5

但如果說到最Iconic的，就不少得「鹿兒島黑毛牛特選盛合：七種類」的豪華擺盤，還有「是日寶箱」顧名思義滿載驚喜，是為當日新鮮即切的小田和牛。最後，餐廳有專業清酒侍酒師親自搜羅多款在香港市場上甚為稀有的日本清酒，以突顯和牛滋味為大前提，除此之外由清酒調配而成的雞尾酒也值得一嚐。餐廳空間之大坐得舒適，沙律吧、甜品及飲品區之全面足以令人驚艷，想與親朋好友慰勞一下身心，相信是不錯的選擇。