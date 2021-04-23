【最新餐廳推介】精品火鍋豪華佛跳牆　廚師發辦極致食材宜人價錢

雖然來到盛夏，但如果有機會飽嚐火鍋你會不會願意？可能會說視乎食物質素吧，那麼這一家由D2 Place One「大公館」推出的精品火鍋《大公別館》，或者不會令你失望。

圖片來源：大公別館

這一年以來，大家或都大大減少了出外用膳，但有時並不因為方便求快才光顧食肆，而是有些食材、烹調功夫是無可替代的。例如是次介紹的《大公別館》菜單都非常豪華，精品火鍋一詞並非宣傳手法，光是湯底就有八款，除了「鯊魚骨胡椒鮮豬骨煲」、「天麻魚頭棉花鍋」等，最矚目的就是「極品佛跳牆湯鍋」。一聽到佛跳牆就知道重量級，以多款高級海鮮如鮑魚丶花膠及海參等熬製而成，老實說，先嚐一碗湯及材料已經令人非常飽滿。不過火鍋又不是求快，慢慢細嚐以下高級食材。

極品佛跳牆湯鍋，期間限定優惠價港幣1,688元（原價港幣3,288元）（圖片來源：大公別館）

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火鍋要豪華，當然不少得海鮮，例如原條加拿大象拔蚌、澳洲黑邊鮑魚、阿拉斯加長腳蟹等等，至於火鍋主角牛肉方面，亦有本地新鮮牛池板、牛骨髓、牛胸油等，另外自家製千層枝竹口感上亦有驚喜。



除了火鍋之外，大公館的粵菜廳《萬慶軒》亦推出新菜式：

一轉念，除了火鍋之外，是次亦想推介一家廚師發辦料理店「鮨白鳥」。鍾愛日本菜的朋友可能已經在試業期間嚐過，正式迎來開業，在指定時段享用廚師發辦菜單更有第二位半價優惠。不過吃日本菜最重要的或者並非價錢，價錢取決於食材，鮨白鳥是次引入春季時令的九州食材，例如來自熊本的「真蛸」丶「岩蠔」丶「紫海膽」及「飯蛸」，還有來自福岡的「愛魚女」及來自四國「鰹魚」。

值得一提的是，鮨白鳥相當著重食材的原生風味，正所謂「雞有雞味」，其實當中有一定道理。有時可能會發現鮨白鳥的雞、牛肉質比較有咬口，魚肉同理，或者有些朋友會避免吃到有筋，但正因為鮨白鳥所選用的食材大多都是野生或走地，故肉質較有質感，換之而來的卻是每一口咬下去滿是滋味肉香。最後不得不提，晚市時段的廚師發辦菜單價位由980元至1,580元，實在是宜人的價錢。

圖片來源：鮨白鳥