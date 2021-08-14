5千蚊消費券讓你暢飲Whisky　嚴選8支威士忌飲用、收藏級精選推介

這個月香港其中一個最熱烈討論的議題，就是如何好好運用政府發放的HK$5,000消費券。除了花費在日常飲食、購買家居電器，還有甚麼好選擇？

在7月17日或之前完成電子登記者，會於8月1日獲發第一期HK$2,000消費券，再在10月1日領取餘下的HK$3,000消費券，兩期消費券額度將在12月31日失效。故此，在10月1日至12月31日期間，可同時使用HK$5,000消費券。

單憑這預算，要在拍賣行購買收藏品絕非易事。邦瀚斯（Bonhams）拍賣行亞洲區葡萄酒及威士忌專家林安泰（Daniel Lam）相當貼心，精選市面上8款HK$5,000以內的威士忌，收藏或飲用各有選擇，各位威士忌迷萬勿錯過。

5000元預算究竟有什麼威士忌好選擇？Daniel推介8支分為飲用級及收藏級各4項選擇的威士忌，滿足不同Whisky同愛好者的需求。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：HK$5,000消費券攻略 拍賣行專家精選飲用/收藏級別威士忌】