尖沙咀新開新派意日藝術餐廳　戶外花園雞尾酒水煙美饌皆備

大家選擇與朋友聚餐暢飲的餐廳條件有甚麼？氣氛固然之重要，美食更是重中之重，如果有露天空間可以欣賞夜景呼吸戶外的空氣又如何？在尖沙咀鬧市新開了一家新派藝術主題餐廳，主打意日菜式，還有雞尾酒特飲及水煙可以放鬆心神，相信可以一次過滿足幾個條件。

圖片來源：The Pearl

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The Pearl位於尖沙咀瑞生酒店4樓，其名字來自葡萄牙語巴洛克（Baroque）的意思，即是形狀不規則的珍珠，因為The Pearl秉承著巴洛克精神，著重細緻的雕琢工藝，由調酒功夫、水煙混製、以至是室內佈置都能夠體會到人手製作的溫度。

圖片來源：The Pearl

首先要介紹的是The Pearl的室內設計，全由聯合創辦人Rolland Cheung一手包辦，包括挑選家具餐具，在餐廳內見到的藝術擺設、甚至是注目的偌大張長檯都是他親手製作的樹脂流體藝術品。除了以黑、白、橙三色為主調的室內環境典雅，還有舒適愜意的露天戶外空中花園，與朋友歡談暢飲，又或者與伴侶享受二人世界亦別具氣氛。

圖片來源：The Pearl

海膽意大利粉（ $218）（圖片來源：The Pearl）

說到美食方面，餐廳以日本料理的烹調精髓融入意大利菜，因為兩國的飲食文化都著重彰顯食材的原味為依歸，並由擁有30年入廚經驗的主廚Ryan主理。推介菜式方面，頭盤的牡丹蝦他他以鮮甜爽口的蝦肉混入醇厚的牛油果蓉，再配醒胃芒果粒和熱情果汁營造層次。不少朋友或者都會是海膽的愛好者，不得不提這裡的海膽意大利粉非常足料，每一口都是日本空運抵港的海膽濃厚鮮味，特意用上容易掛汁的扁意粉，所以能夠做到每一條都是奪目金黃色，可謂簡單而純粹的風味。

黑松露慢烤雞（ $488）（圖片來源：The Pearl）

如果嗜辣的朋友，又有日式地獄拉麵湯煮青口可以解癮，一般的地獄湯底由豚骨雞骨熬製，不過主廚將之改良為以四小時熬出秘製龍蝦湯代替，既有著青口鮮味，同時天然辣椒提煉而成的辣粉亦風味十足。另外如果是朋友聚會，就可以點選需要提前一天預訂的黑松露慢烤雞與大家分享，慢烤賦予雞肉香嫩滑口亦保留到肉汗，黑松露原來是釀在雞皮與雞肉之間，所以相當入味，與雞油混合出難忘滋味。

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