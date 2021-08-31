世上最後一桶輕井澤以「絕響」之名9月推出圓威士忌界藝術家一生

威士忌與藝術家有一個共通點，就是離開世上遺留下來的作品被人發掘出來之後，有時不只聲價十倍。在威士忌當中有一個表表者就是輕井澤，往往在拍賣場上挑戰成交價新高，不過畢竟輕井澤的原酒已經買少見少，到底現存還有多少？其中一家擁有輕井澤原酒的台灣公司華緯，就於最近釋出消息最後一桶輕井澤將會以「絕響」之名推出市場。

「輕井澤1970絕響50年」（圖片來源：華緯）

傳奇蒸餾廠輕井澤由大黑葡萄酒公司於1956年成立，本來計劃酒廠以生產調和式威士忌的基酒為主，不久之後就決定釀造單一麥芽威士忌，所採用的風格參考蘇格蘭雪莉桶風味，可是來到90年代，成本比波本桶高出十倍的雪莉桶價格成為了酒廠的負擔，再加上所用的「黃金大麥」，是與名廠麥卡倫的相同，亦是成本極高物料，碰上當時正值日本泡沫經濟爆破，日本民眾失去經濟能力負擔高價的威士忌，於是在2007年大黑葡萄酒公司被麒麟麥酒株式會社收購，但卻沒有迎來轉機，在2011年就正式宣布關廠，來到2016年連酒廠也拆卸了，輕井澤的血脈正式斷絕。

輕井澤黑命之水50年，成交價372,000港元（圖片來源：蘇富比）

不過在告別之後輕井澤的名氣才慢慢浮現出來，得到業界備受公認的Malt Madness Awards金牌，可是世上卻只剩下364桶的原酒存庫，輕井澤才剛被威士忌愛好者喚醒二次生命，卻同時正在倒數。364桶原酒後來被三家公司買下，分別是台灣的「華緯」、法國的「LMDW」以及英國的「TWE」，之後見到的輕井澤威士忌都由這三家公司以及日本的「一番」裝瓶，他們的包裝風格都容易區分，特別值得一提的是華緯與一番往往用上極具日本文化風味的能劇、藝妓、浮世繪等元素來包裝，推出辨識度極高的系列作品。

「輕井澤1960 52年」（桶號#5627）在倫敦蘇富比以363,000歐元成交（圖片來源：蘇富比）

輕井澤價格不菲，一瓶輕井澤52年（桶號#5627）於去年的倫敦蘇富比拍賣場上以363,000歐元之天價成交，與再早前在台北羅芙奧拍賣的初版水楢桶「山崎50年」（成交價13,515,500台幣）以不同匯率情況下在「最貴日威」的寶座上互不相讓，可惜去年被在香港邦瀚斯拍賣的「山崎55年」以620萬港元擊敗。

日本書法大師武田双雲（圖片來源：武田双雲事務所）

不過據說法國LMDW以及英國TWE已無輕井澤存貨，所以最後一桶輕井澤原酒落在台灣的華緯手上，最近亦終於宣布要將這桶「輕井澤1970 50年」以限量211瓶、每瓶售價150萬台幣推出，作為傳奇酒廠的最後一點血脈，特意以「絕響」為題，請來日本書法大師武田双雲題字，以黑白兩色包裝，預計在9月中推出市場，相信作品之後會在拍賣場上大放異彩。