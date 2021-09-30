酒界奧斯卡｜6款單一麥芽威士忌橫掃6獎　Diageo蒸餾工藝獨佔鰲頭

世界烈酒集團 Diageo （帝亞吉歐）於有「酒界奧斯卡」之稱的「2021三藩市世界烈酒大賽」中共獲得六個獎項，包含被譽為達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）的Mortlach慕赫，和有烈酒之王美名的Talisker泰斯卡，在全球威士忌產業之年度盛事共計拿下三個雙金牌、兩個金牌、一個銀牌的好成績。帝亞吉歐再次在競爭激烈的賽事中，大放異彩，獲得國際間的肯定。

Mortlach慕赫 2.81極致蒸餾工藝獲雙金獎

被稱為威士忌封藏百年的未解之迷，Mortlach慕赫以其無可比擬的2.81蒸餾工藝讓其他釀酒師們難以望其項背。融合了科學的邏輯思維，繁複的精密計算源自於1896年，酒廠創辦人之子亞歷山大・考威博士（Dr. Alexander Cowie）發明的蒸餾過程並沿用至今，前所未見使用3對（6座）不同尺寸、形狀的蒸餾器，猶如同時運作三間酒廠般的創造出三種風格各異的新酒（New Make），其中最後一支稱為「小女巫（Wee Witchie）」的小型蒸餾器，更為品牌創造了獨一無二的肉質口感（Meaty），受到威士忌行家們的瘋狂追捧！

經過有如煉金術般的反覆蒸餾後，最後再以不為人知的神秘比例調和，方能入桶熟成。此項蒸餾工藝，通過代代相傳流傳至今，造就了Mortlach慕赫2.81威士忌有別於斯貝賽區其他酒廠的醇厚酒體與如肉脂般的鮮甜風味，為遍嚐威士忌的消費者，提供更層次豐富、風味獨特的全新選擇。在這次的比賽中三款核心產品再次為慕赫2.81極致蒸餾工藝的傳奇名號增添不朽光輝。

烈酒集團 Diageo 在本年度「酒界奧斯卡」中獨領風騷，以下6款特色威士忌更在芸芸參賽酒品中突圍而出！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. Mortlach慕赫2.81 - 20年單一麥芽威士忌，雙金獎（Double Gold Medal）

容量：750ml

酒精濃度：43.4%

承襲酒廠創辦人亞歷山大 ‧ 考威對家傳酒款的驕傲，選用酒廠最珍稀的酒液曠時熟成，為酒藏家珍藏首選。

2. Mortlach慕赫2.81 - 16年單一麥芽威士忌，雙金獎 （Double Gold Medal）

容量：750ml

酒精濃度：43.4%

100% Pedro Ximenez／Oloroso雪莉桶熟成，以2.81蒸餾工藝造就如肉脂般的圓潤飽滿酒體，襯托雪莉桶甜而不膩的風味。

3. Mortlach慕赫2.81 - 12年單一麥芽威士忌，金獎（Gold Medal）

容量：750ml

酒精濃度：43.4%

保留渾厚酒體與豐富層次，並添加些許如肉脂般的鮮甜風味，是全系列中經典款，可作為初次嘗試慕赫的首款商品。

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烈酒之王 Talisker泰斯卡奪下三面獎牌

泰斯卡酒廠為蘇格蘭斯凱島（Skye）上唯一酒廠，座落於海邊，一年四季不間斷地受到強烈海風吹拂，結合斯凱島的火山島特性，泰斯卡威士忌同時兼具火山及海洋雙重特性。憑藉全球唯一不對稱——2對3蒸餾系統的製酒工藝，二座初餾器「Wash Still」與三座終餾器「Spirit Still」配對；而終餾器的林恩臂（Lyne Arm）為特殊的U型，臂下還有銅管接回蒸餾器，並且使用傳統的蟲桶冷凝方式蒸餾出獨一無二的特殊新酒。

如此而得的泰斯卡新酒，要比常見的二次蒸餾的新酒更為細緻優雅，但又比傳統低地區三次蒸餾的新酒保留更多酒廠獨有的個性，陳釀出其他島嶼皆無法效仿的細緻優雅。獨特的45.8%酒精濃度裝瓶，極具辨識度的海鹽氣息與獨特煙燻風格的甜美酒體，讓它在盲飲測試中能輕易被威士忌迷所辨認。在本屆三藩市世界烈酒競賽中，奪下三面光榮獎牌。

4. Talisker泰斯卡18年蘇格蘭單一麥芽威士忌，雙金獎（Double Gold Medal）

容量：700ml

酒精濃度 : 45.8%

溫煦宜人的口感與細緻的煙燻香氣中透出泰斯卡引以為傲的海潮風味，非常成熟的表現，是18年威士忌中少見的頂級作品。

5. Talisker泰斯卡Storm單一麥芽威士忌，金獎（Gold Medal）

容量：700ml

酒精濃度 : 45.8%

泰斯卡的一貫風格反映的是風和日麗的斯凱島，但這款風暴反映的是暴風雨來臨時，從酒廠望見那令人震撼又壯麗的奇景。將泰斯卡所有令人著迷的特質如煙燻、海鹽、香料味道都予以強化，彼此又激盪出微妙的平衡，令人驚嘆。

6. Talisker泰斯卡10年單一麥芽威士忌，銀獎（Silver Medal）

容量：700ml

酒精濃度 : 45.8%

泰斯卡10年單一麥芽威士忌以五種波本桶所陳釀的原酒精心調和而成，它那獨特帶煙燻的甜味以及相當有力量的特性，讓它在盲飲測試中很容易被辨識出來。作為海鮮或燻製食品的最佳拍檔，能感受溫和而鮮明的鮮甜風味，同時迸發海鹽與胡椒辛香滋味，令人食慾大開。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：威士忌界的奧運 慕赫、泰斯卡拿下2021雙金牌】