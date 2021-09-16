Johnnie Walker聯乘「甜點界畢卡索」推出高級訂製朱古力禮盒

來到中秋節，即使是不嗜甜的朋友都會解禁，吃月餅、湯圓、甜品，難得過節正好讓甜味來慶祝這個美滿團圓的日子，然後再配一杯好酒。威士忌與朱古力從來都是絕佳的配搭，藉此機會Johnnie Walker今年夥拍著名法國甜點品牌Pierre Hermé Paris聯乘推出Haute Couture高級訂製朱古力禮盒，還是特別為了品牌頂級之作Johnnie Walker Blue Label而度身訂造的。

調和Blue Label的基酒用上了珍稀的高年份威士忌（圖片來源：Johnnie Walker）

Blue Label作為最頂級的調和式蘇格蘭威士忌之一，據說從10,000個酒桶中嚴選只有一個符合製作Blue Label的標準，調和Blue Label的基酒用上了珍稀的高年份威士忌，據聞有25年、30年、甚至40、50年，而且還真的每一口都嚐得出複雜迷人的韻味。當中絲絲柑橘、泥煤的氣息最為點亮味蕾，還有濃濃的麥芽香，或者當你想不到要品嚐甚麼好酒，Blue Label可能就是答案而且不會令人失望。另外是次品牌聯乘的Pierre Hermé，原來早就在甜點的世界中享負盛名，號稱「甜點界畢卡索」，以出產被不少食客譽為「最好味」的Macaron最為著名，甜品愛好者到來巴黎定必會去朝聖，是次以「愉悅」作主導創新口味，似乎誓要為食客帶來豐富的味覺體驗。

Johnnie Walker Blue Label x Pierre Hermé Paris高級訂製朱古力禮盒（圖片來源：Johnnie Walker）

是次的朱古力特別為了與Blue Label完美配搭而創作，蕎麥果仁黑朱古力「Azure」外脆內軟，建議先咬一口朱古力，再呷一小口Blue Label，馬上就體會到威士忌中的蜂蜜香甜一擁而上，隨之而來被濃郁的黑朱古力香氣所攻佔，不過說到最迷人的，莫過於是朱古力內的粒粒蕎麥果仁脆粒，與蘇格蘭威士忌的麥芽香相契合，在口腔內交纏良久，依然令人不捨。不只是對於威士忌或甜點愛好者，喜歡在Pairing中找尋味蕾衝擊的朋友定要一嚐。

Johnnie Walker Blue Label x Pierre Hermé Paris高級訂製朱古力禮盒（圖片來源：Johnnie Walker）

是次的朱古力配方由Johnnie Walker獨家擁有，不過高級訂製朱古力禮盒並不能購買，而是採用換領的方式入手，並僅於香港地區限量供應，詳情如下：