極致珍稀絕跡酒款Ladyburn拍賣　大師操刀John Lennon簽名照酒標

威士忌迷愈飲愈精，市面上找到的OB、IB已經不足以滿足無窮無盡的酒慾，不少酒迷甚至會致力找尋已經絕跡的傳奇酒廠作品，不知道是次要介紹的「Ladyburn」大家又有沒有認識？

圖片來源：William Grant & Sons

是次這款非常有趣味的酒，是由William Grant & Sons向首屆Distillers One of One慈善拍賣捐贈的三件拍賣品之中，其中一件的Ladyburn從未推出過的酒。Ladyburn被稱為「史上壽命最短的酒廠」，自1966年建廠，直到1975年就停止運作，只有短短的九年光景，而且最初建廠的目的是為了蒸餾麥芽原酒供調和威士忌使用而非直接裝瓶出售，更加導致流傳後世的酒液少之有少近乎絕跡，不過Ladyburn屬於William Grant & Sons旗下，後者當然擁有碩果僅存的酒桶吧。而且憑著當時擁有的專業知識和技術，Ladyburn足以被譽為先鋒，其出品亦標誌著60年代蘇格蘭威士忌歷史上的風光時刻。

「現代最偉大當代肖像攝影師之一」的David Bailey（圖片來源：Getty Images）

是次這款作品還有更多的特色，今年悉逢傳奇樂隊The Beatles的主唱John Lennon逝世41周年，作品就用上John Lennon的簽名照片做酒標，而且操刀的攝影師亦是大師級的David Bailey。由譽為「現代最偉大當代肖像攝影師之一」的David Bailey，於2016年獲得國際攝影中心頒發的「Infinity Award」中的終身成就獎。同時，David Bailey亦代表著英國文化上「Swinging Sixties」的年代，與同樣發跡於60年代的Ladyburn更有著異曲同工之妙。

David Bailey的作品常見於拍賣場上，例如這張《John Lennon and Paul McCartney, 1965》 於富藝斯以£30,000成交（圖片來源：富藝斯）

在David Bailey的鏡頭下捕捉過無數巨星，除了The Beatles，The Rolling Stones、Peter Blake、Andy Warhol等都常常出現在他的作品之中，他本身亦是時尚圈中有名的名字。不過他曾於訪問中透露，人人都認識他，但卻很少能夠認出他的作品，可真的諷刺。於60年代，他就於英國的《Vogue》工作而為人所熟知，出身於倫敦東，當時還是一個貧民區，但到了今天已經是一個文化交匯的多元社區，也是不少潮流的發源地。他亦指出，雖然自己有閱讀困難症，但正因如此才令他培養出獨到的眼光。

蒸餾於1950年代的Glenfiddich瓶裝威士忌（1955、1957、1958和1959年）（圖片來源：William Grant & Sons）

是次的美酒是一款於1966年蒸餾的54年作品，加上有David Bailey和John Lennon的加持之下，相信會拍出好價錢。除此之外，William Grant & Sons還捐贈一套蒸餾於1950年代的Glenfiddich瓶裝威士忌（1955、1957、1958和1959年），是品牌最歷史悠久的珍藏之一。以及一款The Balvenie 1964年獨創單瓶特別版，熟成了56年，亦是The Balvenie有史以來最珍貴稀有的陳釀之一。是次拍賣將於2021年12月3日在蘇富比拍賣會上舉行。