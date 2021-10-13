拆解全球最貴漢堡飽　索價5萬最頂級食材　大白鱘魚子醬、A5和牛

疫情之下令到飲食行業大受打擊，不難見到爭相減價吸引客人的做法，但怎料到竟然催生出全球最貴的漢堡飽？

圖片來源：De Daltons

漢堡飽在香港已經見慣見熟，想不到吃甚麼，漢堡飽可能就是最好的選擇，在歐美漢堡飽更加是日常主食之一。但漢堡飽亦不一定是平民美食，在扒房、高級西餐、以至是專營漢堡飽的專門店，一個出色的漢堡動軋都可能要價三位數字，如果是日本和牛做的漢堡更是價值不菲，不過怎樣也比不上來自荷蘭一家名為「De Daltons」所研發出來的極致珍貴的漢堡，竟然要價5,000歐元，而且不只是市場營銷手段下名氣所致，而是貨真價實用上了極高級的食材。

圖片來源：De Daltons

魚子醬、和牛、黑毛豬火腿、阿拉斯加帝王蟹、白松露，都可以稱得上為世界頂端的食材，而De Daltons推出的漢堡飽「The Golden Boy」，還在它們之上用上最頂級的種類。魚子醬之中以大白鱘魚子醬（Beluga Caviar）為尊，香醇甘美、灰黑之中還帶點金黃光澤，由於大白鱘要到20歲才能夠產卵，而且瀕臨滅絕數量買少見少，所以價格自然貴得令人驚訝。例如伊朗出產的Beluga Caviar被譽為最頂級又最貴的，用上最為罕有的100歲大白鱘的卵來製作，光光是一罐24克就要價25,000美元以上。

Beluga Caviar（圖片來源：bienmanger）

和牛方面，當然用上最高級的A5和牛，至於火腿就取用西班牙伊比利亞黑毛豬的前腿，還是採用橡果餵飼的最高級品種，部位方面亦以前腿最為出色，因為油分最為豐富，口感別具層次。意大利白松露被譽為「白色鑽石」，價格亦不令人失望，平均每公斤要價4,000美元。說到漢堡又怎少得芝士，雖然是次選用的英國切達芝士算不上最貴，但也是六大芝士產地中產量最多最受歡迎的一種。

白松露（圖片來源：Getty Images）

食材有夠珍貴，怎料連烤肉汁及麵包亦不能小看。烤肉汁以來自印尼Kopi Luwak人工採集的頂級咖啡豆及The Macallan威士忌煮成，至於麵包在發酵時竟加入Dom Perignon香檳，其實看到這裡，就會發現De Daltons並非光光堆砌豪華陣容，而是有認真想過食材的配搭如何打造出迷人的味道。舉個例，英國切達芝士並非濃烈的芝士種類，帶有花草清香足以提升更多的味蕾層次，至於威士忌入饌也非新鮮事，其口感向來與紅肉配襯，還有香檳在二次發酵時往往帶有陣陣多士般的烘酵氣息，加入麵包可能有意想不到的效果。

荷蘭餐飲協會主席Rover Willemse就光顧了這個全球最貴的漢堡飽（圖片來源：De Daltons）

最後，稱之為「The Golden Boy」，主要還是因為在漢堡飽上覆蓋一層金箔，傳統地品嚐漢堡飽要用雙手，手指還會因此而染上金色。餐廳指出是次研發這個漢堡飽界的皇者，是因為有見於近來飲食業狀況慘淡，所以希望將漢堡飽賣得高價，然後將收益全數撥捐於慈善機構。