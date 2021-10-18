最大瓶蘇格蘭威士忌破健力士紀錄　兩桶麥卡倫估值約達1,700萬

喜歡威士忌的朋友，家裡定必長期備有不少酒藏，再玩專一點，甚至有人會親身到酒廠整桶威士忌這樣買，最後或會用來推出獨立裝瓶酒款。最近在威士忌界有一項世界紀錄創下了，史上最大瓶蘇格蘭威士忌面世，而這瓶威士忌竟然用上兩桶酒之多！

圖片來源：Fah Mai Holdings Group Inc

是次的紀錄是由威士忌投資公司Fah Mai Holdings Group Inc與Rosewin Holdings創下的，這瓶威士忌有著311公升容量，瓶身高足足一個人的180 cm，當中使用了兩桶酒才能裝滿，而且據說裝酒過程就花上一個小時以上。說到這裡大家可能會好奇到底瓶內的是甚麼酒？會否像「百家布」一樣混入了不同的威士忌？

打破健力士世界紀錄的一刻（圖片來源：Fah Mai Holdings Group Inc）

是次選用的兩桶酒竟然是The Macallan 32年。要知道一瓶正常700 ml的The Macallan 30年就索價4,000英鎊以上，是次兩桶大約等於444瓶700 ml的酒，屈指一算⋯⋯大約要1,700多萬港元吧。這個天價足以角逐世界上最貴的單瓶威士忌，只是以量取勝有點壞了規距。這瓶酒現已打破了最大瓶蘇格蘭威士忌的健力士世界紀錄，如無意外地，之後會放上拍賣場，而收益的25%將會捐贈予英國的慈善機構。

原來一桶酒可以有多達250公升，以正常700ml的尺寸來裝瓶的話，足足可以裝到357瓶酒。（圖片來源：Getty Images）

雖然說橡木桶有不同的尺寸，以一個常用的豬頭桶為例，就有250公升的容量，換言之兩桶酒有多達500公升，而這瓶酒只用了311公升，剩下的最後怎樣處理？原來它們都會以正常700ml的尺寸來裝瓶，推出14組「The Intrepid」系列，每組皆有12瓶，即是一共有168瓶。然後就要說說是次的酒標設計，原來酒標上的人物肖像是世界上11名著名的偉大探險家，例如Levison Wood曾經徒步探險穿越非洲、亞洲和中美洲；英國著名長跑運動員Jamie Ramsay則在600天內由溫哥華跑到阿根廷，當中一共跑了17,000公里；還有Felicity Aston於2012年成為世界上首位獨自穿越南極大陸的女性，當中僅靠個人肌肉獨自滑雪穿越。每個「The Intrepid」系列都有一瓶大瓶裝，而其餘的11瓶則會單獨用上這11位探險家的肖像來設計。